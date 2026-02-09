Глава МИД России Сергей Лавров пожаловался на то, что США сначала предложили РФ договоренности по завершению войны в Украине, а теперь отказались от них. По его словам, речь шла о договоренностях в Анкоридже, на Аляске, во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа.

Лавров заявил, что именно позиция США была важной для России. Его интервью цитирует ТАСС.

"Для РФ была важна позиция США по Украине, неважно, что сказали бы в Киеве или "пещерные русофобы" в ЕС", — заявил Лавров.

По его словам, США предложили договоренности России по решению вопроса российско-украинской войны. Москва якобы приняла эти предложения, но сейчас Вашингтон сам отказался от них.

Лавров призвал "подходить по-мужски" к решению этой проблемы. Он также отметил, что после саммита на Аляске Россия и США должны были бы перейти к более широкому сотрудничеству, но в реальности все получилось наоборот.

Лавров заявил об угрозе войны со стороны Европы

Глава МИД России заявил, что Россия должна обеспечить свою безопасность, ведь со стороны Европы якобы звучат угрозы о возможной войне.

Лавров пожаловался, что Запад развязал глобальную войну против России и "пытается наказывать ее партнеров".

Отдельно он отметил, что Кремль будет выступать против размещения на территории Украины любого вооружения, которое будет угрожать российской безопасности. Однако он не конкретизировал, о каком именно вооружении идет речь.

Россия не видит будущего в отношениях с США

Сергей Лавров также прокомментировал введенные санкции США против нефтяных компаний России. По его словам, это попытка подавить конкурентов. Кроме того, он пожаловался, что США пытаются контролировать военно-техническую связь России с Индией и другими частями альянса БРИКС.

Так он заявил, что Запад якобы придумал теневой флот РФ, а суда задерживаются для борьбы за "уходящее доминирование".

"Россия не видит никакого "радужного будущего" в экономических отношениях с США", — отметил Лавров.

По его словам, администрация Трампа якобы не только не отменяет санкции, введенные предыдущей администрацией Джо Байдена "для наказания РФ", но и вводит новые.

В то же время Лавров сказал, что Россия в дальнейшем открыта к сотрудничеству с США, но американские политики сами создают искусственные преграды.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что соглашение по результатам переговоров на Аляске уже якобы содержало компромиссы со стороны Кремля.

Ранее Сергей Лавров обвинил Украину в том, что якобы именно она нанесла первые удары по энергетике РФ. Зато Кремль решил нанести удары по энергетике только в ответ.

Также Лавров предупредил, что Россия якобы не планирует нападать на Европу, однако в случае, если Запад первым нанесет удар по РФ, то Москва ответит всеми имеющимися средствами. По его словам, это не будет похоже на "специальную военную операцию".