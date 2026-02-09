"Это будет не СВО": Лавров пригрозил Европе войной при одном условии

Россия якобы не планирует нападать на Европу, однако в случае, если Запад первым нанесет удар по РФ, то Москва ответит всеми имеющимися средствами.

Это не будет похоже на специальную военную операцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ни на какую Европу мы не собираемся нападать, нам это абсолютно ни к чему", — сказал Лавров.

Однако он уточнил, что в случае угрозы для РФ ответ Москвы не будет ограничиваться "специальной военной операцией".

"Если вдруг Европа начнет нападать на РФ, это будет не специальная военная операция с нашей стороны — это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися военными средствами", — отметил Лавров.

Напомним, 5 февраля Лавров обвинил Украину в первых ударах по энергетике и заявил, что Россия бьет в ответ.

Відео дня

Фокус также писал о том, как Лавров назвал Владимира Зеленского неадекватным.