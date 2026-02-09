"Це буде не СВО": Лавров пригрозив Європі війною за однієї умови

Росія нібито не планує нападати на Європу, проте у разі, якщо Захід першим завдасть удару по РФ, то Москва відповість усіма наявними засобами.

Це не буде схоже на спеціальну воєнну операцію, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Ні на яку Європу ми не збираємося нападати, нам це абсолютно ні до чого", — сказав Лавров.

Проте він уточнив, що у випадку загрози для РФ відповідь Москви не обмежуватиметься "спеціальною воєнною операцією".

"Якщо раптом Європа почне нападати на РФ, це буде не спеціальна воєнна операція з нашого боку — це буде повноцінна воєнна відповідь усіма наявними військовими засобами", — зазначив Лавров.

Нагадаємо, 5 лютого Лавров звинуватив Україну в перших ударах по енергетиці та заявив, що Росія б'є у відповідь.

