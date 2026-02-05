Лавров звинуватив Україну в перших ударах по енергетиці: Росія б'є у відповідь

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про те, що саме Україна нібито завдала перших ударів по енергетиці РФ. Натомість Кремль вирішив завдати удари по енергетиці лише у відповідь.

При цьому він згадав і енергетичне перемир'я з Україною, яке нібито було порушено Києвом у 2025 році. Про це він заявив у інтерв'ю російським ЗМІ, повідомило видання "ТАСС".

"Терпіння РФ не безмежне. Вона довго відміряла, перш ніж відрізати", — заявив Лавров.

Зокрема він заявив про те, що Росія проявляла "добру волю", зокрема енергетичне перемир'я у 2025 році, яке нібито було порушене Україною.

Крім того, Лавров заявив, що РФ пояснила США, що головне питання для Москви — не про території, а про людей.

Голова МЗС також заявив, що Москва має "чисте сумління", тому що нібито визнавала Україну нейтральною та без'ядерною країною.

Заяви Лаврова щодо Європи

Міністр закордонних справ Росії також вчергове зробив низку заяв щодо того, що Захід намагався вести війну проти РФ руками українців.

При цьому він вважає "дурницею" ідею про те, що Москва спробує напасти на Європу.

Лавров також звинуватив Європу в тому, що та нібито хоче зірвати перемовини між Росією та США щодо України. А також наголосив, що публічні заяви європейців не відрізняються нічим від конфіденційних контактів.

Росія порушила енергетичне перемир'я 3 лютого

У ніч на 3 лютого росіяни здійснили масований удар по Україні, застосувавши понад 60 ракет та сотні дронів. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у людей зникло світло та опалення під час 20-градусних морозів на вулиці.

Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте розповів, що росіяни навмисно знехтували умовами енергетичного перемир'я між сторонами.

"Або РФ тепер вважає, що в тижні неповні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну", — заявляв президент.

Увечері 3 лютого Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що очікує реакції США на порушення РФ енергетичного перемир'я. Лідер нагадав про те, що саме американська сторона запропонувала піти сторони на такі домовленості на час переговорів та складних погодних умов.

Енергетичне перемир'я — яких домовленостей було досягнуто

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням не атакувати українські міста впродовж тижня. Путін, за його словами, погодився на цю пропозицію.

Згодом це прокоментував Володимир Зеленський — за його словами, офіційних домовленостей щодо припинення ударів по енергооб'єктах між Росією та Україною не було, проте Київ готовий їх дотримуватися.

У NYT повідомили, що досягнення енергетичного перемир'я відбулося після того, як Київ минулих вихідних просив про припинення ударів в ході тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Однак згодом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що перемир'я діятиме до 1 лютого. Це збіглося з завершенням тимчасового потепління в Україні.