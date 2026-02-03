Росіяни знехтували проханням Трампа щодо енергетичного перемир'я, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ЗС РФ умисно порушили енергетичне перемир'я, завдавши удару по енергосистемі України. За його словами, ворог почав порушувати домовленості ще в ніч на п'ятницю, а цієї ночі остаточно порушив те, про що просив Трамп.

Зеленський наголосив, що Росія умисно знехтувала проханням президента США Дональда Трампа. Про це він сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Він нагадав, що згідно із домовленостями, перемир'я в енергетиці мало тривати впродовж тижня, під час якого мало б відбутися дві зустрічі щодо обговорення завершення війни.

"Або Росія тепер вважає, що в тижні неповні 4 дні замість 7, або вони реально роблять ставку на війну. І просто дочекались найбільш холодних днів цієї зими, коли на значній території України -20", — наголосив Зеленський.

Обстріл України в ніч на 3 лютого був рекордним

Зеленський розповів, що атака минулої ночі була рекордною з погляду застосованих балістичних ракет. Президент нагадав, що ці ракети можуть бути перехоплені тільки системами ППО Patriot. Однак Україні потрібно більше ракет.

Відео дня

І цей удар було завдано в найбільш холодні дні, підкреслив президент. За його словами, це є справжнім ставлення Росії до того, що відбувається.

Він пообіцяв говорити з американцями щодо того, що РФ порушує домовленості.

Раніше стало відомо, що сили ППО ЗСУ змогли збити 38 з 71 ракет, які випустила Росія по Україні. При цьому ефективність збиття крилатих ракет складає 69%, а балістики — удвічі менша (34%).

Згодом начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що особливістю цього удару стала рекордна кількість балістичних ракет, які є найбільш складними для перехоплення.

Нагадаємо, що росіяни намагалися атакувати працівників ДТЕК і "Укренерго", коли співробітники енергокомпаній відновлювали лінію, що з'єднує Київ і АЕС, після нічного обстрілу.

Також Фокус писав, що внаслідок нічної атаки ЗС РФ у Харкові пошкоджена одна з провідних теплоелектроцентралей міста. За словами місцевих депутатів, відновлення цієї ТЕЦ наразі неможливе.