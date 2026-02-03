РФ атакувала лінію між АЕС і Києвом: під час відновлення обстріляли енергетиків, — монітори

ЗС РФ намагалася атакувати працівників ДТЕК і "Укренерго".

Це сталося в той час, коли співробітники енергокомпаній відновлювали лінію, що з'єднує Київ і АЕС, після нічного обстрілу, повідомляють монітори.

Для цього вони нібито мали намір використовувати ракету Х-22.

За інформацією ДТЕК, удари ЗС РФ 3 лютого — дев'ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. Фахівці фіксують суттєве пошкодження обладнання.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК ворог атакував понад 220 разів. У результаті 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинули", — заявили в компанії.

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого російські війська знову завдали масового ракетно-дронового удару по Україні. ЗС РФ застосували сумарно 521 засіб ураження. Засоби ППО знешкодили 450 цілей. Для атаки було використано дрони різних типів, ракети "Циркон", "Іскандер-М"/С-300, "Іскандер-К", Х-101, Х-22/Х-32.

Відео дня

Головна мета атаки — енергетика, і в епіцентрі обстрілу опинилися Київ і Київська область: місцева влада підтвердила удар по багатоповерхівках, енергетиці та АЗС. Також сильних ударів зазнали Вінницька область, Черкаси, Харків, Одеса.