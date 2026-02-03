РФ атаковала линию между АЭС и Киевом: во время восстановления обстреляли энергетиков, — мониторы

ВС РФ пыталась атаковать работников ДТЭК и "Укрэнерго".

Это произошло в то время, когда сотрудники энергокомпаний восстанавливали линию, соединяющую Киев и АЭС, после ночного обстрела, сообщают мониторы.

Для этого они якобы намеревались использовать ракету Х-22.

По информации ДТЭК, удары ВС РФ 3 февраля – девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года. Специалисты фиксируют существенное повреждение оборудования.

"В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате 59 энергетиков станций были ранены, 4 погибли", – заявили в компании.

Напомним, в ночь на 3 февраля российские войска снова нанесли массовый ракетно-дроновый удар по Украине. ВС РФ применили суммарно 521 средство поражения. Средства ПВО обезвредили 450 целей. Для атаки были использованы дроны различных типов, ракеты "Циркон", "Искандер-М"/С-300, "Искандер-К", Х-101, Х-22/Х-32

Главная цель атаки – энергетика, и в эпицентре обстрела оказались Киев и Киевская область: местные власти подтвердили удар по многоэтажкам, энергетике и АЗС. Также сильным ударам подверглись Винницкая область, Черкассы, Харьков, Одесса.