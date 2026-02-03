Відновлення поки неможливе: у мерії Харкова повідомили деталі удару по одній із головних ТЕЦ

Унаслідок масштабної атаки ЗС РФ на Харків пошкоджено одну з провідних теплоелектроцентралей міста. Щоб врятувати систему опалення, у 820 багатоповерхівках зливають воду.

Відновлення цієї ТЕЦ наразі поки що неможливе, заявив у коментарі "Київ 24" депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук. Подробиць і район, де розташований пошкоджений об'єкт енергоінфраструктури, він називати не став.

Чиновник констатував проблеми з електропостачанням у різних районах міста. Інтервали в метро між поїздами збільшено до 10-20 хвилин, залежно від гілки, а частину електротранспорту замінено автобусами. Список маршрутів з'явився на сайті мерії.

Ткачук підкреслює, що російські війська атакували Харків у ніч на 3 лютого "дуже довго і масивно":

"Я особисто чув удари КАБів, які були поруч, тут поряд Дергачі, і вони не долітали до Харкова. П'ять КАБів вибухнули в Дергачах. Є двоє постраждалих".

Відео дня

Засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев також підтверджує серйозні пошкодження ТЕЦ у Харкові. За його словами, зараз там працюють фахівці, щоб оцінити масштаби руйнувань, і прогнози поки невтішні.

Він підкреслює, що удар росіян був цілеспрямованим і цинічним:

"Били по теплу і світлу, по базовому комфорту мирних людей. На дворі мороз -20. Саме в таких умовах ворог намагається залишити людей без електрики та опалення. Черговим "перемир'ям" РФ скористалася для накопичення ресурсів".

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що владі внаслідок останнього обстрілу доведеться ухвалювати "важкі рішення".

"Одне з них вимушене, але єдине можливе. Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, що живляться від одного з найбільших ТЕЦ. Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака противника на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать", — написав він у соцмережах.

Терехов нагадав, що в Харкові цілодобово працюватимуть усі 101 "пункт незламності", де можна зігрітися, випити гарячі напої, зарядити гаджети. За необхідності будуть розгорнуті додаткові пункти обігріву.

У місті частину електротранспорту замінили автобусами

Зі свого боку міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба поінформував, що в Харкові внаслідок обстрілу 110 000 абонентів залишилися без теплопостачання. Також, за його словами, у частині населених пунктів області об'єкти критичної інфраструктури під'єднано до резервних джерел живлення.

Масована атака по Харкову та Харківській області: чим били

Міністр енергетики Денис Шмигаль уточнив, що РФ била по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

"Цілі — не військові. Тільки цивільні: сотні тисяч родин, зокрема діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура на повітрі -25 °C! Кожен росіянин, причетний до планування, підтримки та реалізації цих ударів, здійснених з метою масового знищення українців, має бути покараний!" — підкреслив він.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, ЗС РФ здійснили комбіновану атаку об'єктів енергетичної інфраструктури.

Для обстрілу ворог застосував:

ударні БпЛА типу "Герань-2";

РСЗВ "Торнадо-С" з касетними боєприпасами;

ракети;

авіаційні боєприпаси.

Крім того, у Слобідському районі Харкова пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Постраждали чотири мирні жителі — двоє чоловіків і дві жінки. У Дергачах пошкоджено приватний будинок. 79-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а 22-річний чоловік поранений.

Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Правоохоронці документують чергові військові злочини ЗС РФ Фото: Харківська обласна прокуратура

Осколки боєприпасів, знайдені на місцях обстрілів Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, ЗС РФ масовано обстріляла Україну, вкотре застосувавши балістику, крилаті ракети і дрони різних типів. Під ударом була енергетика в різних регіонах країни.

Також повідомлялося, що росіяни намагалися вдарити ракетою Х-22 по енергетикам, які відновлювали підстанцію в Київській області.