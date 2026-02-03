Восстановление пока невозможно: в мэрии Харькова сообщили детали удара по одной из главных ТЭЦ

В результате масштабной атаки ВС РФ на Харьков повреждена одна из ведущих теплоэлектроцентралей города. Чтобы спасти систему отопления, в 820 многоэтажках сливают воду.

Восстановление этой ТЭЦ на данный момент пока что невозможно, заявил в комментарии "Киев 24" депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук. Подробностей и район, где находится поврежденный объект энергоинфраструктуры, он называть не стал.

Чиновник констатировал проблемы с электроснабжением в разных районах города. Интервалы в метро между поездами увеличены до 10-20 минут, в зависимости от ветки, а часть электротранспорта заменена автобусами. Список маршрутов появился на сайте мэрии.

Ткачук подчеркивает, что российские войска атаковали Харьков в ночь на 3 февраля "очень долго и массивно":

"Я лично слышал удары КАБов, которые были рядом, тут рядом Дергачи, и они не долетали до Харькова. Пять КАБов взорвались в Дергачах. Есть двое пострадавших".

Основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев также подтверждает серьезные повреждения ТЭЦ в Харькове. По его словам, сейчас там работают специалисты, чтобы оценить масштабы разрушений, и прогнозы пока неутешительные.

Он подчеркивает, что удар россиян был целенаправленным и циничным:

"Били по теплу и свету, по базовому комфорту мирных людей. На дворе мороз -20. Именно в таких условиях враг пытается оставить людей без электричества и отопления. Очередным "перемирием" РФ воспользовалась для накопления ресурсов".

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что властям в результате последнего обстрела придется принимать "трудные решения".

"Одно из них вынужденное, но единственное возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, питающихся от одного из крупнейших ТЭЦ. Я понимаю, насколько это тяжело в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака противника на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Иного выхода наши специалисты не видят", – написал он в соцсетях.

Терехов напомнил, что в Харькове круглосуточно будут работать все 101 "пункт незламності", где можно согреться, выпить горячие напитки, зарядить гаджеты. При необходимости будут развернуты дополнительные пункты обогрева.

В городе часть электротранспорта заменили автобусами

В свою очередь министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба проинформировал, что в Харькове в результате обстрела 110 000 абонентов остались без теплоснабжения. Также, по его словам, в части населенных пунктов области объекты критической инфраструктуры подключены к резервным источникам питания.

Массированная атака по Харькову и Харьковской области: чем били

Министр энергетики Денис Шмыгаль уточнил, что РФ била по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.

"Цели – не военные. Только гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые строгие зимние морозы, когда температура на воздухе -25 °C! Каждый россиянин, причастный к планированию, поддержке и реализации этих ударов, осуществленных с целью массового уничтожения украинцев, должен быть наказан!" – подчеркнул он.

По информации Харьковской областной прокуратуры, ВС РФ совершили комбинированную атаку объектам энергетической инфраструктуры.

Для обстрела враг применил:

ударные БпЛА типа "Герань-2";

РСЗО "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами;

ракеты;

авиационные боеприпасы.

Кроме того, в Слободском районе Харькова повреждены жилые дома и автомобили. Пострадали четыре мирных жителя — двое мужчин и две женщины. В Дергачах поврежден частный дом. 79-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс, а 22-летний мужчина ранен.

Прокуратура начала досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Правоохранители документируют очередные военные преступления ВС РФ Фото: Харьковская областная прокуратура

Осколки боеприпасов, найденные на местах обстрелов Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ВС РФ массированно обстреляла Украину, в очередной раз применив баллистику, крылатые ракеты и дроны разных типов. Под ударом была энергетика в разных регионах страны.

Также сообщалось, что россияне пытались ударить ракетой Х-22 по энергетикам, которые восстанавливали подстанцию в Киевской области.