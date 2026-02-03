Россияне пренебрегли просьбой Трампа об энергетическом перемирии, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что ВС РФ умышленно нарушили энергетическое перемирие, нанеся удар по энергосистеме Украины. По его словам, враг начал нарушать договоренности еще в ночь на пятницу, а этой ночью окончательно нарушил то, о чем просил Трамп.

Зеленский подчеркнул, что Россия умышленно пренебрегла просьбой президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Он напомнил, что согласно договоренностям, перемирие в энергетике должно было продолжаться в течение недели, во время которой должны были бы состояться две встречи по обсуждению завершения войны.

"Или Россия теперь считает, что в неделе неполные 4 дня вместо 7, или они реально делают ставку на войну. И просто дождались самых холодных дней этой зимы, когда на значительной территории Украины -20", — подчеркнул Зеленский.

Відео дня

Обстрел Украины в ночь на 3 февраля был рекордным

Зеленский рассказал, что атака прошлой ночью была рекордной с точки зрения примененных баллистических ракет. Президент напомнил, что эти ракеты могут быть перехвачены только системами ПВО Patriot. Однако Украине нужно больше ракет.

И этот удар был нанесен в самые холодные дни, подчеркнул президент. По его словам, это является настоящим отношение России к происходящему.

Он пообещал говорить с американцами относительно того, что РФ нарушает договоренности.

Ранее стало известно, что силы ПВО ВСУ смогли сбить 38 из 71 ракет, которые выпустила Россия по Украине. При этом эффективность сбития крылатых ракет составляет 69%, а баллистических — вдвое меньше (34%).

Впоследствии начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что особенностью этого удара стало рекордное количество баллистических ракет, которые являются наиболее сложными для перехвата.

Напомним, что россияне пытались атаковать работников ДТЭК и "Укрэнерго", когда сотрудники энергокомпаний восстанавливали линию, соединяющую Киев и АЭС, после ночного обстрела.

Также Фокус писал, что в результате ночной атаки ВС РФ в Харькове повреждена одна из ведущих теплоэлектроцентралей города. По словам местных депутатов, восстановление этой ТЭЦ пока невозможно.