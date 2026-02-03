Россияне применили "очень много баллистики": Игнат объяснил чем особенна новая атака РФ по Украине

В ночь на 3 февраля российская армия осуществила массированную воздушную атаку по Украине, применив более полутысячи ракет и дронов различных типов, значительную часть из которых составляла баллистика. В частности, удару подверглись сразу несколько регионов, а главными целями врага стали объекты энергетики и критической инфраструктуры.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, утром были обнародованы предварительные результаты отражения атаки, однако эти данные еще уточняются, поскольку после таких масштабных ударов быстро собрать полную картину чрезвычайно сложно. Сейчас информация поступает из разных источников — от подразделений противовоздушной обороны, спасателей ГСЧС, органов местной власти и систем объективного контроля, поэтому окончательные цифры могут меняться.

По имеющимся данным, в ночь на 3 февраля противник применил 521 средство воздушного нападения. Как пояснил Игнат, особенностью этого удара стало рекордное количество баллистических ракет, которые являются наиболее сложными для перехвата. Всего Россия запустила более 70 ракет различных типов, из которых украинские силы противовоздушной обороны смогли перехватить 38.

Відео дня

"На этот раз было очень много баллистических ракет. Именно поэтому из более 70 ракет удалось перехватить только 38 — с учетом баллистической составляющей это серьезный результат. Крылатых ракет было 28, из них 20 сбиты, в том числе ракетами типа Х-101 и "Искандер-К". Еще по шести ракетам информация уточняется — пока данных о попадании нет, вероятно, они не достигли своих целей", — пояснил полковник.

В целом украинская ПВО уничтожила или нейтрализовала 450 средств воздушного нападения из 521. Значительную роль в этом сыграли средства радиоэлектронной борьбы, которые позволили вывести из строя часть вражеских целей без прямого поражения.

Также Юрий Игнат добавил, что сегодняшняя атака имела достаточно широкую географию. По его словам, под ударом этой ночью оказались Харьковская и Днепропетровская области, а также Киевская, Одесская и Винницкая области. В общем, основными целями российских военных стали объекты критической инфраструктуры, в частности энергетические.

Чем особенна новая тактика ВС РФ

Кроме того, он отметил в эфире, что тактика врага изменилась. Если раньше основной акцент делался на крылатые ракеты типа "Калибр" или Х-101, а также на баллистические "Искандеры", то сейчас все чаще фиксируется применение тяжелых ракет, сложных для перехвата. Во время этой атаки было зафиксировано по меньшей мере семь применений ракет Х-22 и Х-32, а также использование редких ракет "Циркон" и, вероятно, "Ониксов", которые ранее активно применялись против южных регионов.

Еще одной характерной чертой нынешних ударов является одновременная атака по нескольким регионам. Вместо концентрации на одном направлении враг пытается перегрузить систему противовоздушной обороны и наносит удары по многим областям одновременно, в частности по столице и прилегающим территориям.

И все же, как говорит Юрий Игнат, для перехвата крылатых ракет Украина использует весь доступный арсенал — от мобильных огневых групп с переносными зенитными ракетными комплексами до боевой авиации, включая самолеты F-16, Mirage и советские образцы, а также наземные системы ПВО, такие как NASAMS и IRIS-T. В то же время баллистические ракеты остаются самой большой угрозой, ведь эффективно перехватывать их могут только системы класса Patriot.

Именно эти комплексы способны сбивать ракеты, летящие по баллистической траектории, в частности Х-22, Х-32, "Циркон", "Оникс", "Искандер-М" и даже С-300.

"Мы постоянно должны подчеркивать партнерам необходимость поставки Украине именно этих систем и, главное, ракет к ним. Ракеты для противовоздушной обороны являются расходным материалом, ведь ежедневно используются для защиты наших городов и объектов. Поэтому на фоне наращивания врагом баллистических средств поражения Украине также нужно усиливать количество систем, способных их перехватывать", — добавил военный.

Россия наращивает производство "Шахедов": как это угрожает украинцам

Кроме того, он добавил, что отдельную угрозу сейчас представляют ударные дроны типа "Шахед", поскольку Россия существенно масштабировала их производство. Сейчас враг применяет БпЛА в большом количестве, а также заставляет Украину тратить ценные зенитные боеприпасы. В частности, для борьбы с беспилотниками активно используются системы малой и мобильной ПВО, в частности Gepard, Skynex, Paladin и другие комплексы, а также развивается направление зенитных дронов и специализированных подразделений.

"Ударные беспилотники сегодня создают много проблем, поэтому сейчас масштабируется как производство, так и создание подразделений с применением зенитных дронов, чтобы бороться с этой угрозой. Далее речь идет о ракетах, которые сегодня крайне необходимы для перехвата — как зенитные, так и авиационные — для отражения масштабных атак противника", — добавил специалист.

Напомним, что россияне пытались атаковать работников ДТЭК и "Укрэнерго", когда сотрудники энергокомпаний восстанавливали линию, соединяющую Киев и АЭС, после ночного обстрела.

Также Фокус писал, что в результате ночной атаки ВС РФ в Харькове повреждена одна из ведущих теплоэлектроцентралей города. По словам местных депутатов, восстановление этой ТЭЦ пока невозможно.