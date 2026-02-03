Росіяни застосували "дуже багато балістики": Ігнат пояснив чим особлива нова атака РФ по Україні

У ніч на 3 лютого російська армія здійснила масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши понад пів тисячі ракет і дронів різних типів, значну частину з яких становила балістика. Зокрема, удару зазнали одразу кілька регіонів, а головними цілями ворога стали об’єкти енергетики та критичної інфраструктури.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, зранку були оприлюднені попередні результати відбиття атаки, однак ці дані ще уточнюються, оскільки після таких масштабних ударів швидко зібрати повну картину надзвичайно складно. Наразі інформація надходить із різних джерел — від підрозділів протиповітряної оборони, рятувальників ДСНС, органів місцевої влади та систем об’єктивного контролю, тому остаточні цифри можуть змінюватися.

За наявними даними, у ніч на 3 лютого противник застосував 521 засіб повітряного нападу. Як пояснив Ігнат, особливістю цього удару стала рекордна кількість балістичних ракет, які є найбільш складними для перехоплення. Загалом Росія запустила понад 70 ракет різних типів, із яких українські сили протиповітряної оборони змогли перехопити 38.

"Цього разу було надзвичайно багато балістичних ракет. Саме тому з понад 70 ракет вдалося перехопити лише 38 — з урахуванням балістичної складової це серйозний результат. Крилатих ракет було 28, із них 20 збито, зокрема ракетами типу Х-101 та "Іскандер-К". Ще щодо шести ракет інформація уточнюється — наразі даних про влучання немає, ймовірно, вони не досягли своїх цілей", — пояснив полковник.

Загалом українська ППО знищила або нейтралізувала 450 засобів повітряного нападу з 521. Значну роль у цьому відіграли засоби радіоелектронної боротьби, які дозволили вивести з ладу частину ворожих цілей без прямого ураження.

Також Юрій Ігнат додав, що сьогоднішня атака мала досить широку географію. За його словами, під ударом цієї ночі опинилися Харківська та Дніпропетровська області, а також Київщина, Одещина і Вінниччина. Загалом, основними цілями російських військових стали об’єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні.

Чим особлива нова тактика ЗС РФ

Крім того, він зауважив в ефірі, що тактика ворога змінилася. Якщо раніше основний акцент робився на крилаті ракети типу "Калібр" чи Х-101, а також на балістичні "Іскандери", то нині дедалі частіше фіксується застосування важких ракет, складних для перехоплення. Під час цієї атаки було зафіксовано щонайменше сім застосувань ракет Х-22 та Х-32, а також використання рідкісних ракет "Циркон" і, ймовірно, "Оніксів", які раніше активно застосовувалися проти південних регіонів.

Ще однією характерною рисою нинішніх ударів є одночасна атака по кількох регіонах. Замість концентрації на одному напрямку ворог намагається перевантажити систему протиповітряної оборони та завдає ударів по багатьох областях одночасно, зокрема по столиці та прилеглих територіях.

Та все ж, як каже Юрій Ігнат, для перехоплення крилатих ракет Україна використовує весь доступний арсенал — від мобільних вогневих груп із переносними зенітними ракетними комплексами до бойової авіації, включно з літаками F-16, Mirage та радянськими зразками, а також наземні системи ППО, такі як NASAMS та IRIS-T. Водночас балістичні ракети залишаються найбільшою загрозою, адже ефективно перехоплювати їх можуть лише системи класу Patriot.

Саме ці комплекси здатні збивати ракети, що летять за балістичною траєкторією, зокрема Х-22, Х-32, "Циркон", "Онікс", "Іскандер-М" і навіть С-300.

"Ми постійно маємо наголошувати партнерам на необхідності постачання Україні саме цих систем і, головне, ракет до них. Ракети для протиповітряної оборони є розхідним матеріалом, адже щодня використовуються для захисту наших міст і об’єктів. Тому на тлі нарощування ворогом балістичних засобів ураження Україні також потрібно посилювати кількість систем, здатних їх перехоплювати", — додав військовий.

Росія нарощує виробництво "Шахедів": як це загрожує українцям

Крім того, вні додав, що окрему загрозу наразі становлять ударні дрони типу "Шахед", оскільки Росія суттєво масштабувала їхне виробництво. Наразі ворог застосовує БпЛА у великій кількості, а також змушує Україну витрачати цінні зенітні боєприпаси. Зокрема, для боротьби з безпілотниками активно використовуються системи малої та мобільної ППО, зокрема Gepard, Skynex, Paladin та інші комплекси, а також розвивається напрям зенітних дронів і спеціалізованих підрозділів.

"Ударні безпілотники сьогодні створюють багато проблем, тому нині масштабується як виробництво, так і створення підрозділів із застосуванням зенітних дронів, щоб боротися з цією загрозою. Далі йдеться про ракети, які сьогодні вкрай необхідні для перехоплення — як зенітні, так і авіаційні — для відбиття масштабних атак противника", — додав фахівець.

