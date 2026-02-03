Збили 38 зі 71 ракети ЗС РФ: які цілі пропустила ППО під час удару 3 лютого

Засоби протиповітряної оборони впорались зі 86% повітряних цілей, які Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні в ніч на 3 лютого. Росіяни використали ракети "Циркон", "Искандер-М", Х-22, Х-101/"Искандер-К". З якими засобами ураження найкраще упорались засоби ППО, а які збили частково?

Під час нічного удару 3 лютого ЗС РФ запустили сумарно 521 засіб ураження, ідеться у заяві Повітряних сил на сторінці Facebook. Засоби ППО знешкодили 450 цілей, тобто ефективність складає 86%. При цьому результативність знешкодження ракет — 54%, а дронів — 92%.

Повітряні сили проінформували про підсумки російського обстрілу, який тривав з 18 год 2 лютого, а результати наведені станом на 9:30 3 лютого:

крилаті "Циркон" — збили чотири з чотирьох;

крилаті Х-22/Х-32 — збили три з семи, ефективність 43%;

крилаті Х-101/"Искандер-К" — збили 20 зі 28, ефективність 71%;

балістичні "Искандер-М"/С-300 — збили 11 зі 32, ефективність 34%;

дрони різних типів — знешкодили 412 зі 450, ефективність 92%.

Зі звіту повітряного командування можна підрахувати, що ефективність збиття крилатих ракет складає 69%, а балістики — удвічі менша (34%).

Повітряні сили уточнили, які регіони потрапили під масований обстріл ЗС РФ, — це області Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька, Одеська. Також є інформація про влучання. Згідно з даними командування, зафіксували влучання 58 цілей (27 ракет та 31 дрон) у 27 локаціях. Крім того, доля ще шести ракет уточнюється, додається у звіті ПС ЗСУ.

Обстріл України — що сталось 3 лютого

Зазначимо, в ніч на 3 лютого ЗС РФ підняли у повітря літаки Ту-95МС, повідомили Повітряні сили. Близько 5 год відбулись пуски крилатих ракет, а за кілька хвилин злетіла у повітря балістика, яка стартувала з російських прикордонних областей. Під ударом РФ опинився Київ та Київська область: місцева влада підтвердила удар по багатоповерхівках, енергетиці та АЗС. Крім того, зранку стало відомо про вибухи у Вінницькій області, а також у Черкасах, Харкові та Одесі. З'ясувалось, у Харкові росіяни знищили теплостанцію і її, ймовірно, буде важко відновити. В Київській області під удар могла потрапити Трипільська ТЕС: у соцмережах писали про вибухи у районі об'єкта. Аналогічна ситуація — щодо Ладижинської ТЕС: глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна не озвучила точку влучання, але повідомила, що без світла опинились 50 населених пунктів.

Зранку 3 лютого з'явилась заява міністра енергетики Дениса Шмигаля та пресслужби ДТЕК. У заявах підтвердили удари РФ по ТЕС та ТЕЦ під час 25-градусних морозів в Україні. також уточнили, що вибухи пролунали у восьми областях.

Нагадуємо, аналітики CSIS розповіли, як Китай допоміг РФ наростити потужності з виготовлення ракет "Искандер". Тим часом представник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про нову тактику масованих обстрілів ЗС РФ, які дають можливість прорвати систему ППО в деяких регіонах.