Частина комплексів ППО стоїть порожня: яка нова тактика ударів РФ по Україні, — Ігнат

Збройні сили Російської Федерації почали використовувати нову тактику обстрілів України, під час яких понад пів тисячі повітряних цілей атакують один регіон, а не всю територію країни, пояснив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. При цьому через нестачу ракети для комплексів протиповітряної оборони деякі установки не можуть збити ракети та "Шахеди" ЗС РФ. У якому стані запас ракети для Patriot та NASAMS і чому нова тактика ворога впливає на ефективність роботи ППО?

Під час повітряних ударів бувають випадки, коли установки Patriot стоять без ракет і не можуть збити ракети ЗС РФ, ідеться в інтерв'ю начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Ігната для медіа "РБК-Україна". Втім, навіть при нормальній роботі системи ППО збиваються 80% цілей, але 20% все ж влучають по об'єктах енергетики.

Інтерв'ю Ігната щодо ситуації з системою ППО та особливостями російських обстрілів з'явилось зранку 2 лютого, на наступну добу після того, як мало б припинитись так зване "енергетичне перемир'я". Ігнат описав, чому особливо небезпечні масовані обстріли. Наприклад, ЗРК Patriot може помітити балістичну ракету на радарі та готуватись її збити, тим часом з іншого напрямку летить "Шахед", який готується вдарити по цьому ж комплексу. Ще одна проблема — надто велика кількість цілей, і тому "інколи наші зенітні ракетні комплекси, такі як NASAMS чи IRIS-T просто не встигають перезаряджатися". До всього, є дефіцит ракет для комплексів ППО, які мали б надійти від західних партнерів.

"Балістику може збивати тільки Patriot, а систем і ракет до них недостатньо. Інколи деякі комплекси стоять порожні, а наступну атаку треба чимось відбивати. І, дійсно, перед однією з таких атак нам надали засоби за день до", — пролунало в інтерв'ю.

Ігнат зауважив, що у 2025 році росіяни почали більше використовувати балістичних ракет, ніж крилатих, оскільки вони збиваються переважно американськими Patriot. Під час удару 13 січня ЗС РФ запустили відразу 18 засобів ураження цього типу, які загрожували усім областям України. Водночас, атаки на Київ та Київську область відрізняються: зі слів Ігната, інколи саме на столичний регіон летять десятки ракет (балістичних, крилатих) та близько 500 дронів, і тому є влучання. Під такі точкові масовані удари також потрапляли Дніпро та Одеса, ідеться в інтерв'ю.

"Як не крути — все одно щось долітає. Якщо навіть 80 відсотків від усього збито – ті 20 відсотків приносять велику шкоду. Це може бути влучання в якусь ТЕЦ, інший об'єкт критичної інфраструктури, підприємство тощо", — сказав він.

Представник повітряного командування також пояснив, що останнім часом росіяни збільшили використання балістичних ракет "Искандер-М", а також С-300 та С-400. Крім того, є удари ракет Х-22, які також заходять на цілі по балістичній траєкторії: прикметно, що останнім часом дві таких ракети збили (з 400 запущених з початку війни).

Обстріли України — що відомо про ракети для Patriot

Зазначимо, аналітики дослідили питання ракет для Patriot, яких Україна, як з'ясувалось, не мала під час масованого обстрілу 20 січня, коли росіяни знищили ТЕЦ Києва. Президент Володимир Зеленський повідомив, що ракети прийшли із запізненням, через добу після удару, хоч мали прийти місяцем раніше. Зі слів глави держави, затримка з постачанням сталась через затримку платежу однієї з країн-учасників програми PURL з купівлі зброї у США. Яка це країна, не вказувалось, але її дії призвели до того, що під час удару ЗС РФ з використанням 28 ракет "Искандер" по столиці комплекси Patriot стояли порожні, заявив Зеленський.

Тим часом аналітики підрахували, що місячна потреба у ракетах Patriot для України — близько 60 од. (за 300 млн дол.). При цьому місячні потужності виробництва — 51 од., і при цьому ракети розподіляються серед бажаючих з близько 20 країн-операторів ЗРК Patriot.

