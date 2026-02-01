Удар РФ по автобусу на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до 15 осіб (фото)

Збройні сили РФ 1 лютого атакували безпілотником село Тернівка в Павлоградському районі Дніпропетровської області. Під удар потрапив службовий автобус із працівниками шахти ДТЕК, які поверталися з роботи.

За останніми даними, загинули щонайменше 15 осіб, ще семеро дістали поранення, частина з них перебуває у важкому стані. Усі загиблі та постраждалі — цивільні особи.

Як повідомили в ДСНС України, російський дрон вразив службовий автобус одного з підприємств Павлоградського району. На місці виникла пожежа, рятувальники оперативно розпочали ліквідацію наслідків удару та евакуацію постраждалих.

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що метою атаки було вуглевидобувне підприємство, біля якого перебував автобус із шахтарями. За його словами, російські війська застосували чотири БПЛА типу "Шахед".

Відео дня

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Зі свого боку голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що удар мав свідомий терористичний характер.

"Службовий автобус. Люди їхали з роботи. Удар ворожого БпЛА — 13 загиблих. Ще 7 поранених, частина — у важкому стані. Це не військові. Це цивільні. Свідомий терор проти мирного населення. Такі атаки показують реальну ціну будь-яких заяв про "деескалацію". Росія продовжує війну проти українців. І, на жаль, це ще одне нагадування про те, на яку відстань уже долітають дрони ворога. Щирі співчуття родинам загиблих", — написав він у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що 30 січня Збройні сили РФ завдали удару по станції Синельникове, Дніпропетровської області. У мережі з'явилися кадри, де люди в цей час перебували під вагонами поїзда, намагаючись сховатися від російського обстрілу.

31 січня внаслідок артилерійського удару по Нікополю загинув гравець футбольного клубу "Нікополь" Влад Стрельчук. У момент обстрілу чоловік був на вулиці.