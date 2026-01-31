ЗС РФ убили українського спортсмена: футболіст потрапив під артилерійський удар (фото)
Унаслідок російського артилерійського обстрілу Нікополя вдень 31 січня загинув гравець футбольного клубу "Нікополь" Влад Стрельчук. Загиблому був 31 рік.
Про загибель спортсмена повідомила Асоціація футболу Дніпропетровської області на своїй сторінці у Facebook. Там зазначили, що Влад Стрельчук був вихованцем нікопольського футболу і протягом кар'єри виступав за обласні, міські та районні команди.
"Його знали як світлу і позитивну людину", — йдеться в повідомленні асоціації.
Як повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців, у момент обстрілу спортсмен був на вулиці. Унаслідок вибуху осколок влучив йому в голову. Врятувати потерпілого, на жаль, не вдалося.
Також стало відомо, що Влад будував плани на майбутнє. Він зовсім недавно відкрив власний бізнес — майстерню з ремонту мобільних телефонів.
У зв'язку з трагедією було ухвалено рішення перенести 4-й тур чемпіонату Нікопольського району, який мав відбутися найближчим часом.
Влад Стрельчук загинув — подробиці від поліції
Як повідомили в поліції Дніпропетровської області, російські війська завдали артилерійського удару по одній із центральних вулиць Нікополя. В епіцентрі вибуху перебували мирні жителі, які були біля місцевого магазину.
"Внаслідок удару смертельні поранення отримав 31-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Потерпілим надається медична допомога. Ворожим залізяччям потрощено понад десятка цивільних обʼєктів: магазини, кафе, комунальне підприємство, авто та багатоквартирні будинки", — йдеться в повідомленні правоохоронців.
Нагадаємо, наприкінці липня 2025 року внаслідок удару по будинку у Святошинському районі Києва загинув шестирічний Матвій Марченко. Хлопчик займався карате і подавав надії як перспективний спортсмен.
У липні 2025 року в Житомирській області під час російської атаки загинув 16-річний Олексій Петренко. Юнак був кандидатом у майстри спорту України з самбо.