Удар по Києву: ракета ЗС РФ забрала життя шестирічного спортсмена

У Києві внаслідок удару по будинку у Святошинському районі — вже 11 загиблих. Серед них — шестирічний Матвій Марченко.

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Матвій півтора року займався карате і подавав надії як перспективний спортсмен. Він був вихованцем столичного клубу карате "Сен-Бін", йдеться на сторінці Української федерації карате.

Матвій — молодший із трьох синів у сім'ї, де також підростають восьмирічний Михайло і 12-річний Лев.

За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик займався вже півтора року, і, незважаючи на юний вік, мав неабияку цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

"Матвій був дуже хорошою і слухняною дитиною. За останні півроку він ніби подорослішав і почав працювати на результат. Як би це не звучало, але одного разу він сам підійшов до мене і сказав: "Ігорю Анатолійовичу, я хочу всіх перемагати і перегнати свого брата Льову за медалями", — розповідав наставник.

Тренер додав, що батьки хлопчиків пишалися своїми синами:

"Я впевнений, (вони) завжди пишатимуться Матвієм, він був душею всіх компаній, як серед однолітків, так і душею старшої групи, тому що він завжди тягнувся до старших, і насамперед до брата".

В УФК наголосили, що смерть хлопчика — велике горе:

"Сьогодні Україна втратила ще одну світлу дитячу душу. Ще одного маленького мрійника. Майбутнього чемпіона. Хлопчик, у якого були цілі, воля і велике серце. Життя, яке тільки починалося. Це не просто трагедія. Це наслідок цинічної, кривавої російської агресії, яка щодня забирає життя невинних. Матвій став ще однією дитиною, вбитою російською ракетою. Світ має знати: в Україні не просто вбивають дітей. У нас убивають майбутнє. І кожне таке вбивство не тільки горе для однієї родини. Це біль усього народу. Це рана, яка не заживе ніколи".

На місці трагедії тривають пошуки людей під завалами. Одна з мешканок будинку розповіла, що під руїнами залишаються її син, невістка і двоє онуків.

Наразі вже відомо про 11 загиблих унаслідок удару ракети по багатоповерхівці, де обвалився цілий під'їзд.

Рятувальникам вдалося дістати чоловіка, якого придавило уламками у квартирі.

Ще одна мешканка будинку дивом врятувалася, пролетівши разом із ліжком з дев'ятого на перший поверх. Дівчинка зламала ногу і вибила зуб, але в іншому її стан задовільний.

Нагадаємо, ЗС РФ атакували Київ у ніч на 31 липня. З восьми ракет "Іскандер-К" вдалося збити тільки три. Крім того, противник застосував реактивні "Шахеди".

Раніше Фокус писав, як дочка Кіта Келлога відреагувала на обстріл Києва.