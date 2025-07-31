ЗС РФ атакували Україну 309 БПЛА та 8 крилатими ракетами: як спрацювала ППО, і куди летіли ракети

Станом 10 ранку 31 липня відомо про 6 загиблих, 82 потерпілих у Києві. 44 постраждалих в лікарнях. Шестирічний хлопчик помер у кареті "швидкої".

Related video

Росія в ніч проти 31 липня атакували Україну 309 ударними БпЛА та 8 крилатими ракетами. Основним напрямком ворожого удару став Київ. Є загиблі і численні рунування. Фокус зібрав все, що відомо про нічни обстріл України та його наслідки.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ росіяни в ніч проти 31 липня використали для удару по території України 309 ударних БПЛА і дронів-імітаторів та 8 крилатих ракет.

Ударні дрони запускали із Брянська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська, а крилаті ракети "Іскандер-К" із Курської області. Основним напрямком удару став Київ.

"Станом на 9:00 підтверджено знищення та подавлення 291 засобу повітряного нападу — 288 БпЛА та 3 крилатих ракет. Зафіксовано прямі влучання п'яти ракет, одна із них атакувала багатоквартирний будинок у Києві, та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях. Також командування інформує про падіння уламків у 19 локаціях", — повідомили у Повітряних Силах.

Атака на Київ, результати роботи ППО

Атака на Київ 31 липня: що відомо

Близько 23 години ночі 30 липня в українській столиці пролунали вибухи. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони і закликав киян перебувати в укриттях.

Також очільник міста попередив мешканців столиці про захід ворожих БпЛА з різних сторін на місто.

"Пошкодження чи загоряння внаслідок ворожої атаки зафіксовані на шести локаціях у Соломʼянському районі та на одній — у Святошинському. Атака на столицю триває. Не залишайте укриттів! Одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці", — проінформував Кличко.

Далі він повідомив про виклики медиків в Соломʼянському районі, пожежу в нежитловому приміщенні в Соломʼянському районі та падіння уламків БпЛА біля 3 поверхового житлового будинку. Сталося загоряння газової труби. Були заблоковані люди в гаражі.

Під завалами багатоповерхіки шукають людей

Іще за однією адресою падіння уламків БпЛА на верхній поверх 9 поверхового житлового будинку. Підрозділи прибули на місце.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділені медзакладу. Внаслідок атаки ворога на столицю пошкоджений житловий будинок у Святошинському районі. Екстрені служби прямують на місце.

"Ворог бив цієї ночі по Києву БпЛА та ракетами. Внаслідок атаки на столицю у Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови. У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка. У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу", — написав мер Києва.

У Святошинському районі Києва плитами затиснуло чоловіка

Один з мешканців багатоквартирного будинку у Києві опинився під завалами. Операція з його порятунку тривала 3 години. Весь цей час рятувальники ДСНС підтримували з ним голосовий контакт. Чоловік провалився з другого поверху на перший і його затисло конструкціями.

Рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку.

Операція з порятунку чоловіка тривала 3 години Рятувальники зробили отвір в стіні Чоловіка доправили до медзакладу За звільненням постраждалого спостерігав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко Чоловіка дістали з-під завалів

Згодом очільник міста Віталій Кличко повідомив про понад 50 постраждалих, 30 з яких ушпиталили до медзакладів міста.

"Жахлива картина в Святошинському районі. Тут обвалився цілий підʼїзд житлового будинку. Рятувальники шукають людей під завалами. Наразі відомо про 6 загиблих внаслідок атаки ворога на столицю. Але їх кількість, на жаль, може збільшитися. Розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим. Також тим киянам, чиї помешкання були пошкоджені чи знищені внаслідок ворожої атаки, місто виплачує грошові компенсації. Зокрема, і на тимчасову оренду житла", — повідомив Віталій Кличко.

Серед постраждалих 9 дітей.

"Це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни", — зауважив Кличко.

Президент України Володимир Зеленський зранку, 31 липня, повідоми, що внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина, Київська область.

"Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Є численні пошкодження житлової інфраструктури. В одному зі спальних районів у багатоповерхівці зруйновано цілий під’їзд. Станом на зараз відомо про шістьох загиблих, серед них шестирічний хлопчик і його мама. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також відомо про десятки постраждалих людей, кожному й кожній надається необхідна допомога", — написав президент у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що світ знову побачив російську відповідь на бажання миру США, України та Європи.

Внаслідок атаки на Київ було зруйновано під'їзд багатоповерхівки

В Київській МВА повідомили, що станом 10 ранку 31 липня відомо про 6 загиблих, 82 потерпілих. 44 в лікарнях. Хлопчик 6 років помер у кареті "швидкої".

"Щонайменше 10 поранених дітей, з них 5 в лікарнях. Це зробили росіяни. Дівчинка, 5 місяців, поранена — в неї поцілили росіяни. Дані не остаточні", — йдеться в повідомленні.

Понад сто постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. Прямим влучанням ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки у Святошинському районі.

Нагадаємо, що вночі на 31 липня ЗС РФ здійснили масовану атаку БпЛА по Києву, постраждав Солом’янський район.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що у Києві зафіксували влучання у багатоповерхівку, внаслідок якого був повністю зруйнований під’їзд.