Нічний обстріл Києва: ракета знищила цілий під'їзд, є жертви та понад 50 поранених (фото)

У ніч на 31 липня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. У результаті прямого влучання по житловому будинку зруйновано під’їзд. Наразі відомо про двох загиблих та 52 постраждалих.

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У ніч на 31 липня столиця України знову стала мішенню російської комбінованої атаки. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ворог завдав удару по Києву ракетами та безпілотниками. Найбільше постраждали Святошинський та Солом’янський райони. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку, повністю зруйнувавши під’їзд.

За словами Ігоря Клименка, на місці трагедії працюють рятувальники, поліція, інженерна техніка та верхолази. "Рятувальники розбирають завали, працюють верхолази, інженерна техніка. Поліція забезпечує охорону периметру та допомагає у проведенні рятувальних робіт. Групи документування вже на місці. Збираємо докази чергового воєнного злочину рф", – заявив міністр.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки пошкодження зафіксовано на понад 27 локаціях у місті. Найбільше постраждали Святошинський, Солом’янський, Шевченківський і Голосіївський райони. "О 4:47 я отримав інформацію, що ворог вчергове поцілив прямою наводкою в житловий будинок. Святошинський район, 9-типоверхівка. Звичайний, житловий будинок", – сказав посадовець.

Він уточнив, що двоє людей загинули. "Це, ймовірно, не остаточна кількість. Маємо 52 постраждалих, майже 30 – у лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей", – додав Ткаченко.

Мер Києва Віталій Кличко вранці повідомив про постійне зростання кількості травмованих. "До 43 зросла кількість постраждалих у Києві. 26 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці", – сказав Кличко. Пізніше він уточнив: "Уже 48 постраждалих у столиці. 29 із них – у лікарнях".

Серед поранених є троє поліцейських, які їхали на виклик. Крім того, рятувальники деблокували двох людей з-під завалів. ДСНС повідомила про одного загиблого та понад 20 поранених у перші години після атаки.

Нагадаємо, Київ зазнає комбінованих ракетно-дронових атак із боку Росії регулярно. Обстріли часто мають на меті критичну інфраструктуру, але все частіше під ударом опиняються житлові будинки, що класифікується міжнародним правом як воєнні злочини.

Як повідомляв Фокус, у ніч на 31 липня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку дронами по столиці України – Києву.

Нагадаємо, увечері 30 липня російські війська масовано атакували Україну дронами "Шахед".

У цей же день РФ атакувала Харків дронами та 10 КАБами.