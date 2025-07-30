Україну масовано атакують "Шахеди": дрони летять із восьми напрямків, деталі

Моніторингові канали попереджають, що пуски БПЛА здійснюються як з окупованих територій, так і з російських регіонів. У Київській області, попередньо, зафіксовано реактивні "Шахеди".

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Російські війська масовано атакують Україну дронами "Шахед" увечері 30 липня. Повітряні сили ЗСУ повідомили про небезпеку БПЛА для кількох регіонів країни.

Групу ворожих дронів помітили на півночі Чернігівської області курсом на Київську область і в напрямку Житомирської області. Також безпілотники є в Харківській області, переважно курсом на Полтавську та Дніпропетровську області.

Загроза атаки дронами є і на півдні: група БПЛА залітала в Миколаївську та Одеську області.

Моніторингові пабліки повідомили про пуски дронів "Шахед-136/"Герань-2" з кількох аеродромів: Міллерово Ростовська області, Гвардійське в Криму, Шаталове, Смоленської області та Халіно в Курську.

Також дрони запускали з району Донецька, полігонів Чауда в Криму, Навля в Брянській області та Орла-Південного в Орловській області. А до Київської області летять реактивні БПЛА.

"Ворог запустив "Шахеди" з усіх локацій які тільки є, очікуємо масований наліт на територію України вночі", — прокоментували автори каналів.

Нагадаємо, вночі 28 липня ЗС РФ провели комбіновану атаку по Україні та застосували дрони "Шахед" із крилатими ракетами X-101.

Під ударом безпілотників опинився і Київ: постраждав житловий багатоповерховий будинок, люди дістали поранення, є й ті, хто перебуває у важкому стані.