Украину массированно атакуют "Шахеды": дроны летят с восьми направлений, детали

Мониторинговые каналы предупреждают, что пуски БПЛА осуществляются как с оккупированных территорий, так и из российских регионов. В Киевской области, предварительно, зафиксированы реактивные "Шахеды".

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Российские войска массированно атакуют Украину дронами "Шахед" вечером 30 июля. Воздушные силы ВСУ сообщили об опасности БПЛА для нескольких регионов страны.

Группу вражеских дронов заметили на севере Черниговской области курсом на Киевскую область и в направлении Житомирской области. Также беспилотники есть в Харьковской области, преимущественно курсом на Полтавскую и Днепропетровскую области.

Угроза атаки дронами есть и на юге: группа БПЛА залетала в Николаевскую и Одесскую области.

Мониторинговые паблики сообщили о пусках дронов "Шахед-136/"Герань-2" с нескольких аэродромов: Миллерово Ростовская области, Гвардейское в Крыму, Шаталово, Смоленской области и Халино в Курске.

Также дроны запускали из района Донецка, полигонов Чауда в Крыму, Навля в Брянской области и Орла-Южного в Орловской области. А к Киевской области летят реактивные БПЛА.

"Враг запустил "Шахеды" из всех локаций какие только есть, ожидаем массированный налет на территорию Украины ночью", — прокомментировали авторы каналов.

Напомним, ночью 28 июля ВС РФ провели комбинированную атаку по Украине и применили дроны "Шахед" с крылатыми ракетами X-101.

Под ударом беспилотников оказался и Киев: пострадал жилой многоэтажный дом, люди получили ранения, есть и те, кто находится в тяжелом состоянии.