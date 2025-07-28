В Киеве прогремели взрывы: в результате атаки "Шахедов" повреждена жилая многоэтажка, есть пострадавшие

Ночью 28 июля ВС РФ массированно атакуют Украину БпЛА: под ударом в частности оказалась столица, где в результате атаки дронов пострадал жилой многоэтажный дом в Дарницком районе.

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В результате обстрела в здании, предварительно, повылетали окна. О последствиях атаки "Шахедов" по столице рассказал глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Около 02:00 часов мониторинговые каналы предупредили об угрозе ударных БпЛА для столицы. Один "Шахед" фиксировали в небе над Киевом, еще один летел в направлении Броваров или столицы.

Вскоре в Киеве прогремели звуки взрывов: СМИ сообщили, что силы ПВО работают по целям в небе. Также звуки взрывов были слышны в Киевской области.

Около 02:30 Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях атаки на столицу. По его информации, пострадал Дарницкий район Киева, где в результате атаки "Шахедов", предварительно, поврежден жилой многоэтажный дом. Там повылетали окна. Также Ткаченко отметил, что известно об одном пострадавшем человеке в результате обстрела.

В последующие минуты количество пострадавших в результате атаки по Киеву возросло: сначала до пяти человек, впоследствии Ткаченко сообщил, что пострадавших в столице уже восемь. Среди них один человек — в тяжелом состоянии.

О пожаре или других последствиях атаки по Киеву на момент публикации не сообщалось. Воздушная тревога в регионе продолжается из-за угрозы ударных БпЛА.

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Напомним, ночью 28 июля ВС РФ массированно запустили "Шахеды" по Украине: взрывы прогремели в ряде областей, часть дронов добралась до западных регионов.

Также днем 27 июля российская армия атаковала автобус с гражданскими в Сумской области, в результате чего погибли люди и многие получили ранения.