Украину массированно атакуют "Шахеды": воздушная тревога объявлена в большинстве областей, где угроза ударов

Вечером 27 июля и после полуночи россияне массированно запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед": взрывы прозвучали в Киеве и Запорожье, в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях работали силы ПВО. Дроны продолжают заходить в воздушное пространство с разных направлений.

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Воздушная тревога из-за угрозы БпЛА была объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал все, что известно о ночной атаке "Шахедов" по Украине.

Воздушная атака дронами по Украине началась вечером 27 июля около 18:30 часов. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БпЛА для Сумской и Черниговской областей, дроны держали южный и юго-западный курс.

Вскоре в Воздушных силах сообщили, что ПВО работает в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Скриншот сообщения ПС о работе ПВО

Около 22:00 часов Воздушные силы информировали, что ПВО продолжает работать на Сумщине, Харьковщине, Черниговщине, Полтавщине и Черкасщине.

Часть дронов держала курс на Киев: около 22:30 часов в столице были слышны звуки взрывов из-за работы ПВО, сообщил городской голова Виталий Кличко.

Примерно через час в Киеве снова прогремели взрывы — Кличко отметил, что в столице работают силы ПВО. Также мониторинговые каналы предупредили о вылете нескольких бортов стратегической авиации РФ Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и вероятность ракетной атаки этой ночью.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил около 00:15 часов о взрывах в области на фоне атаки "Шахедов".

По состоянию на 00:12 часов, по информации Воздушных сил Украины, ударные БпЛА движутся через Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Днепропетровскую и Николаевскую области юго-западным и западным курсом. Также группы "Шахедов" фиксировались в Харьковской и Донецкой областях, часть БпЛА добралась до западных регионов — воздушная тревога была объявлена в Ровненской области.

Около 00:40 часов были слышны взрывы в Житомирской и Ровненской областях.

Новость дополняется...

Напомним, 27 июля ВС РФ атаковали дроном автобус в Сумской области, в результате чего погибли люди и есть много раненых.

Также 27 июля аналитики ISW сообщили, что Россия готовит более масштабные атаки по Украине, и рассказали, что ждет украинцев уже осенью.