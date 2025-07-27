РФ готовит более масштабные атаки: аналитики ISW рассказали, что может ждать украинцев уже осенью (инфографика)

Россияне готовятся к усилению атак по Украине: аналитики выяснили, что оборонная промышленность РФ наращивает свои возможности по производству ракет и беспилотников. Это позволит ВС РФ осуществлять более масштабные удары по Украине уже в течение осени 2025 года.

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Также российские военные использовали более плотную концентрацию ракет во время недавних ударов. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны в своей сводке за 26 июля.

По прогнозам аналитиков, россияне смогут наносить усиленные удары по территории Украины с привлечением до 2000 беспилотников в течение одной атаки уже к ноябрю 2025 года. Такая ситуация может сложиться при условии, если тенденция роста количества использованных БпЛА в ночное время Россией во время атак сохранится.

Инфографика российских атак по Украине

Институт изучения войны также обнародовал инфографику, которая иллюстрирует интенсивность атак ВС РФ по Украине в период с 1 января 2025 года по 26 июля 2025 года. Исследование в частности демонстрирует, как после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина и проведения первого раунда переговоров Украины и РФ в Стамбуле масштабы атак увеличились.

Аналитики также утверждают, что россияне все чаще атакуют густонаселенные города Украины, пытаясь ослабить решимость граждан и подорвать украинскую долгосрочную оборонительную способность.

Россияне усиливают атаки по Украине: что известно

О вероятности усиления российских атак предупреждают также украинские специалисты. Так, 21 июля эксперт по авиации Анатолий Храпчинский рассказал, что 2000 БпЛА за одну атаку — это не прогноз, а констатация вражеских возможностей. По его мнению, 2000 дронов за ночь — "вполне реальная цифра".

Глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии, генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг 20 июля предупредил, что Россия расширяет мощности для массированных ударов по Украине. Немецкий генерал также предупредил о вероятной угрозе в 2000 дронов одновременно.

Напомним, 27 июля аналитики DeepState рассказали, что ВС РФ продвинулись на трех направлениях на фронте: враг имел успехи в Харьковской и Донецкой областях.

Также 26 июля в ОСУВ "Хортица" сообщили, что украинским военным удалось ликвидировать командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который руководил штурмами в Харьковской области.