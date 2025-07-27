ВС РФ продвинулись на трех направлениях: в DeepState сообщили об изменениях на фронте (карты)

Российские военные продвинулись в Донецкой и Харьковской областях в районе трех населенных пунктов. Враг в частности имел успехи у населенного пункта Орехово, что почти на границе с Днепропетровской областью.

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Также ВС РФ продвинулись возле Волчанских Хуторов и в районе населенного пункта Яблоновка. Об актуальной ситуации на фронте рассказали аналитики проекта DeepState в своей сводке ночью 27 июля.

"Враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового", — говорится в сообщении.

В Харьковской области ВС РФ имели успехи в районе села Волчанские Хутора Волчанской городской громады Чугуевского района. Соответствующие изменения можно увидеть на карте боевых действий.

Скриншот | ситуация в районе Волчанских Хуторов

Также россияне продвинулись на Торецком направлении в Донецкой области. Враг имел успехи в районе Яблоновки, расположенной к юго-западу от Константиновки.

Скриншот | ситуация в районе Яблоновки

На Покровском направлении россияне продвинулись в районе села Ореховое. Населенный пункт расположен почти на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Скриншот | ситуация в районе Орехового

Стоит отметить, что представитель пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский в эфире телемарафона рассказал 13 июля, что ВС РФ пытаются накопиться в лесополосах на границе Донецкой и Днепропетровской областей. В частности россияне осуществляют эти попытки в районе лесополос, прилегающих к селу Ореховое.

По словам Дрималовского, россияне проводят активные штурмы на этом направлении. Однако при этом ВС РФ почти не применяет на поле боя бронированную технику, но атакует пехотой и активно применяет мотициклы.

Украинский военный с позывным "Мучной" 25 июля также рассказывал, что напряженной остается ситуация в целом на Покровском направлении. Там, по его словам, ВС РФ давят по всему фронту под Покровском. "Мучной" информировал, что на одном из участков фронта есть угроза прорыва россиян и штурма города.

Напомним, 26 июля в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВСУ удалось ликвидировать командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева.

Также 26 июля OSINT-аналитики группы In Factum рассказали, что ВСУ отбросили российскую армию возле Плавней и из части Каменского в Запорожье.