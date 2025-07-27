ЗС РФ просунулися на трьох напрямках: у DeepState повідомили про зміни на фронті (карти)

Російські військові просунулися у Донецькій та Харківській областях у районі трьох населених пунктів. Ворог зокрема мав успіхи біля населеного пункту Горіхове, що майже на межі з Дніпропетровською областю.

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Також ЗС РФ просунулися біля Вовчанських Хуторів та у районі населеного пункту Яблунівка. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні уночі 27 липня.

"Ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового", — йдеться у повідомленні.

У Харківській області ЗС РФ мали успіхи в районі села Вовчанські Хутори Вовчанської міської громади Чугуївського району. Відповідні зміни можна побачити на мапі бойових дій.

Скриншот | ситуація у районі Вовчанських Хуторів

Також росіяни просунулися на Торецькому напрямку у Донецькій області. Ворог мав успіхи у районі Яблунівки, що розташована на південний захід від Костянтинівки.

Скриншот | ситуація у районі Яблунівки

На Покровському напрямку росіяни просунулися у районі села Горіхове. Населений пункт розташований майже на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Скриншот | ситуація у районі Горіхового

Варто зазначити, що представник пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський в етері телемарафону розповів 13 липня, що ЗС РФ намагаються накопичитися у лісосмугах на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Зокрема росіяни здійснюють ці спроби у районі лісосмуг, які прилягають до села Горіхове.

За словами Дрималовського, росіяни проводять активні штурми на цьому напрямку. Однак при цьому ЗС РФ майже не застосовує на полі бою броньовану техніку, але атакує піхотою та активно застосовує мотицикли.

Український військовий з позивним "Мучной" 25 липня також розповідав, що напруженою залишається ситуація загалом на Покровському напрямку. Там, за його словами, ЗС РФ тиснуть по всьому фронту під Покровськом. "Мучной" інформував, що на одній з ділянок фронту є загроза прориву росіян та штурму міста.

Нагадаємо, 26 липня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗСУ вдалося ліквідувати командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва.

Також 26 липня OSINT-аналітики групи In Factum розповіли, що ЗСУ відкинули російську армію біля Плавнів та з частини Кам'янського на Запоріжжі.