ЗСУ відкинули ЗС РФ від Плавнів та з частини Камʼянського на Запоріжжі (карта)

Росіяни просунулися від Радківки біля Купʼянська і повністю захопили Білу Гору біля Торецька.

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Російські окупанти мають просування в районі Купʼянська та в районі Торецька, натомість Сили оборони мають у районі Кам'янського на Запоріжжі. Про це пишуть OSINT-аналітики групи In Factum.

"Росіяни просунулися від Радківки ще ближче до північних околиць Купʼянська. Торецьк — росіяни повністю захопили Білу Гору. Піхота противника там була помічена ще минулого тижня, тепер, схоже, закріпилися", — йдеться в повідомленні.

Карта боїв в районі Зеленого Гаю

Вони також повідомили про ситуацію на інших напрямках. Зокрема, за їхньою інформацією, в районі Покровська ситуація змін не зазнала, але на відтинку Комар — Зелений Гай росіяни мають успіхи — вони повністю зайняли Зелений Гай.

Натомість Сили оборони мають успіхи на Запорізькому напрямку.

"Камʼянське. Тут цікаво, бо схоже Сили оборони України відкинули противника від Плавнів та з північної частини Камʼянського. Тепер це сіра зона", — проінформували аналітики.

Карта боїв в районі Кам'янського

Нагадаємо, що у росіян є амбіція обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію. РФ стягла під Покровськ 100-тисяч військ.

Також на Покровському напрямку ситуація і далі залишається напруженою. ЗС РФ намагаються тиснути і прорвати фронт.