Роблять накати і намагаються прорватися: в ЗСУ розповіли про бої під Покровськом

Окупантів виявляють ще на підступах, "розвідка "веде" їх до позицій, де їх максимально ефективно знищують.

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На Покровському напрямку ситуація і далі залишається напруженою. ЗС РФ намагаються тиснути і прорвати фронт. Про це "Суспільному" розповів Артем Прібильнов, офіцер відділення комунікацій 155-ї окремої механізованої бригади.

За його словами, бійці бригади обороняють околиці міста Покровськ, а бої зараз ідуть за територію з півдня населеного пункту. Нещодавно тут відбили кілька штурмів, зокрема, і механізований.

"Це південні околиці, поля населеного пункту Шевченко, де ворог намагається накопичуватися. Їх виявляють ще на підступах. Вони переміщуються в основному пішки, зрідка намагаються зробити так звані "накати" на мотоциклах", — розповів військовий.

Він додав, що у повітрі багато дронів і 70%-80% уражень — це БпЛА, і з цими реаліями треба миритися і шукати шлях протидії.

"Техніки на війні ніколи не буває в достатній кількості. Чисто математично. Бо вони не жаліють свій особовий склад, намагаються мʼясом закидати наші позиції, вибити наші засоби ураження. Тому FPV-дронів ніколи не буде достатньо. Нам треба їх більше і більше, і ще раз більше", — зазначив Артем Прібильнов.

Він зауважив, що окупантів виявляють ще на підступах, "розвідка "веде" їх до позицій, де їх максимально ефективно знищують.

"Йде постійна робота. Ворог намагається далі тиснути. Вони підтягнули резерви і намагаються прорватись", — зазначив Прібильнов.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ влаштували "судний день" елітному підрозділу дронарів РФ. Він вважається серед окупантів одним із найрезультативніших.

Також повідомлялося, що в Росії почали відчувати брак радіолокаційних станцій через те, що наявні не можуть охопити необхідну територію. Через це їх перевозять з місця на місце.