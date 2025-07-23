Возять туди-сюди: через нальоти БпЛА в РФ виникла серйозна проблема з РЛС

Аналітики зауважують, що виробництво РЛС надзвичайно дороге та складне, тому швидко поповнити втрати або наситити фронт не вийде. З іншого боку, чим менше у тилу РЛС, тим більше у той тил може прилітати.

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В Росії почали відчувати брак радіолокаційних станцій через те, що наявні не можуть охопити необхідну територію. Через це їх перевозять з місця на місце. На це звернули увагу OSINT-аналітики Athene Noctua та "Възхищавайте се българи".

Вони проаналізували супутникові знімки позицій російської протиповітряної оборони у центральному воєнному окрузі РФ і виявили, що на деяких точках зникли РЛС, які раніше там розміщувалися, або їх замінили на старі.

Основні зміни стосуються двох підрозділів 340 та 341 радіотехнічних полків. У деяких місцях, ці підрозділи мали оновлення РЛС або ж заміну його.

Наприклад, на одній позиціях РЛС "Небо-М були замінені на Каста-2Е2, або ж застарілі 5Н84А були замінені на Небо-У/Т та "Подлет-К1".

На деяких позиціях були відсутні РЛС, які раніше постійно там розміщувалися, а деякі позиції вони повністю залишили.

Деякі зроблені раніше знімки показали тенденцію до "зникнення" РЛС.

Загалом відсутні:

Каста-2Е2 — 9

П-18 — 4

Небо-У — 1

Небо-СВ — 2

Небо-М — 1

Подлет К1 — 1

5Н84А — 2 (одна неактивна)

96Л6 — 1

СТ-68У — 2

"На деяких позиціях звичайно виглядає так, що з однієї позиції РЛС перевезли на іншу, проте таких випадків набагато менше аніж відсутніх РЛС. З урахуванням того, як у східному воєнному окрузі також зникли деякі РЛС (Каста-2Е2 та Подлет К1), це не виглядає як спроба провести модернізацію у підрозділах", — стверджують аналітики.

На їхню думку є 2 варіанти, що саме сталося з РЛС: .

Втрати РЛС потрібно якось швидко закривати, як от у Криму наприклад, де РЛС дуже сильно страждають від операцій СОУ із застосуванням дронів.

Намагаються перекрити якомога більше території радарами, щоб із більшою вірогідністю помічати дрони та протидіяти їм.

Аналітики зауважують, що виробництво РЛС надзвичайно дороге та складне, тому швидко поповнити втрати або наситити фронт не вийде. З іншого боку, чим менше у тилу РЛС, тим більше у той тил може прилітати.

"До речі Алабуга де виробляються шахеди, знаходиться саме у центральному воєнному окрузі", — наголосили аналітики.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в РФ муляжами почали створювати видимість великої кількості засобів ППО

Раніше в РФ заявили про захоплення танка Leopard 2 ЗСУ, але він виявився муляжем. Макет був настільки деталізованим, що на нього нанесли камуфляж та імітацію броньових блоків "Контакт-1" — це зробило його практично нерозрізнюваним від оригіналу на відстані.