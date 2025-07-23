Возят туда-сюда: из-за налетов БпЛА в РФ возникла серьезная проблема с РЛС

Аналитики отмечают, что производство РЛС чрезвычайно дорогое и сложное, поэтому быстро пополнить потери или насытить фронт не получится. С другой стороны, чем меньше в тылу РЛС, тем больше в тот тыл может прилетать.

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В России начали испытывать нехватку радиолокационных станций из-за того, что имеющиеся не могут охватить необходимую территорию. Поэтому их перевозят с места на место. На это обратили внимание OSINT-аналитики Athene Noctua и"Възхищавайте се българы".

Они проанализировали спутниковые снимки позиций российской противовоздушной обороны в центральном военном округе РФ и обнаружили, что на некоторых точках исчезли РЛС, которые ранее там размещались, или их заменили на старые.

Основные изменения касаются двух подразделений 340 и 341 радиотехнических полков. В некоторых местах, эти подразделения имели обновление РЛС или же замену его.

Например, на одной позициях РЛС "Небо-М были заменены на Каста-2Е2, или же устаревшие 5Н84А были заменены на Небо-У/Т и "Подлет-К1".

На некоторых позициях отсутствовали РЛС, которые ранее постоянно там размещались, а некоторые позиции они полностью оставили.

Некоторые сделанные ранее снимки показали тенденцию к "исчезновению" РЛС.

В целом отсутствуют:

Каста-2Е2 — 9

П-18 — 4

Небо-У — 1

Небо-СВ — 2

Небо-М — 1

Подлет К1 — 1

5Н84А — 2 (одна неактивна)

96Л6 — 1

СТ-68У — 2

"На некоторых позициях обычно выглядит так, что с одной позиции РЛС перевезли на другую, однако таких случаев гораздо меньше чем отсутствующих РЛС. С учетом того, как в восточном военном округе также исчезли некоторые РЛС (Каста-2Е2 и Подлет К1), это не выглядит как попытка провести модернизацию в подразделениях", — утверждают аналитики.

По их мнению есть 2 варианта, что именно произошло с РЛС: .

Потери РЛС нужно как-то быстро закрывать, как вот в Крыму например, где РЛС очень сильно страдают от операций СОУ с применением дронов.

Пытаются перекрыть как можно больше территории радарами, чтобы с большей вероятностью замечать дроны и противодействовать им.

Аналитики отмечают, что производство РЛС чрезвычайно дорогое и сложное, поэтому быстро пополнить потери или насытить фронт не получится. С другой стороны, чем меньше в тылу РЛС, тем больше в тот тыл может прилетать.

"Кстати Алабуга где производятся шахэды, находится именно в центральном военном округе", — отметили аналитики.

Напомним, что ранее сообщалось, что в РФ муляжами начали создавать видимость большого количества средств ПВО

Ранее в РФ заявили о захвате танка Leopard 2 ВСУ, но он оказался муляжом. Макет был настолько детализированным, что на него нанесли камуфляж и имитацию броневых блоков "Контакт-1" — это сделало его практически неразличимым от оригинала на расстоянии.