Возят туда-сюда: из-за налетов БпЛА в РФ возникла серьезная проблема с РЛС
Аналитики отмечают, что производство РЛС чрезвычайно дорогое и сложное, поэтому быстро пополнить потери или насытить фронт не получится. С другой стороны, чем меньше в тылу РЛС, тем больше в тот тыл может прилетать.
В России начали испытывать нехватку радиолокационных станций из-за того, что имеющиеся не могут охватить необходимую территорию. Поэтому их перевозят с места на место. На это обратили внимание OSINT-аналитики Athene Noctua и"Възхищавайте се българы".
Они проанализировали спутниковые снимки позиций российской противовоздушной обороны в центральном военном округе РФ и обнаружили, что на некоторых точках исчезли РЛС, которые ранее там размещались, или их заменили на старые.
Основные изменения касаются двух подразделений 340 и 341 радиотехнических полков. В некоторых местах, эти подразделения имели обновление РЛС или же замену его.
Например, на одной позициях РЛС "Небо-М были заменены на Каста-2Е2, или же устаревшие 5Н84А были заменены на Небо-У/Т и "Подлет-К1".
На некоторых позициях отсутствовали РЛС, которые ранее постоянно там размещались, а некоторые позиции они полностью оставили.
Некоторые сделанные ранее снимки показали тенденцию к "исчезновению" РЛС.
В целом отсутствуют:
- Каста-2Е2 — 9
- П-18 — 4
- Небо-У — 1
- Небо-СВ — 2
- Небо-М — 1
- Подлет К1 — 1
- 5Н84А — 2 (одна неактивна)
- 96Л6 — 1
- СТ-68У — 2
"На некоторых позициях обычно выглядит так, что с одной позиции РЛС перевезли на другую, однако таких случаев гораздо меньше чем отсутствующих РЛС. С учетом того, как в восточном военном округе также исчезли некоторые РЛС (Каста-2Е2 и Подлет К1), это не выглядит как попытка провести модернизацию в подразделениях", — утверждают аналитики.
По их мнению есть 2 варианта, что именно произошло с РЛС: .
- Потери РЛС нужно как-то быстро закрывать, как вот в Крыму например, где РЛС очень сильно страдают от операций СОУ с применением дронов.
- Пытаются перекрыть как можно больше территории радарами, чтобы с большей вероятностью замечать дроны и противодействовать им.
Аналитики отмечают, что производство РЛС чрезвычайно дорогое и сложное, поэтому быстро пополнить потери или насытить фронт не получится. С другой стороны, чем меньше в тылу РЛС, тем больше в тот тыл может прилетать.
"Кстати Алабуга где производятся шахэды, находится именно в центральном военном округе", — отметили аналитики.
Напомним, что ранее сообщалось, что в РФ муляжами начали создавать видимость большого количества средств ПВО
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