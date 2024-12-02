В РФ заявили о захвате украинского танка Leopard 2, но это оказался качественный муляж (фото)

Приманки такого типа позволяют сбивать противника с толку, вынуждая его расходовать ресурсы на ложные цели, а также раскрывают методы и тактику обнаружения.

Российские войска недавно сообщили о захвате основного боевого танка Leopard 2A4, однако позже выяснилось, что вместо реальной боевой машины была захвачена искусно созданная модель. Украинские войска использовали тщательно проработанный макет для введения противника в заблуждение, сообщает Bulgarian Military.

Макет был настолько детализированным, что на него нанесли камуфляж и имитацию броневых блоков "Контакт-1" — это сделало его практически неотличимым от оригинала на расстоянии. Муляж позволил украинской стороне отвлечь внимание противника и, вероятно, раскрыть тактику его действий, например, системы наведения и методы оценки целей.

Обозреватели пишут, что использование поддельного Leopard 2A4 — не первый случай применения обманных тактик в текущей воне. Украина, например, ранее успешно применяла деревянные макеты пусковых установок HIMARS, которые привлекали огонь высокоточных российских ракет.

Также были использованы надувные макеты систем ПВО С-300, размещенные рядом с критически важными объектами для отвлечения противника. А еще — приманки ракетных комплексов "Искандер", которые провоцировали удары по ложным целям.

Даже если российские Вооруженные силы не потратили никаких ресурсов на захват поддельного Leopard 2A4, это было неудачей для противника, поскольку захваты подобной техники, как правило, активно распространяется российской пропагандой.

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Напомним, подобная ситуация возникла в Донецкой области, где ВС РФ "затрофеили" британский бронетранспортер ЗРК Stormer HVM. Макет был собран из фанерных листов, балок и был окрашен в темный цвет.