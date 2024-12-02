У РФ заявили про захоплення українського танка Leopard 2, але це виявився якісний муляж (фото)

Принади такого типу дають змогу збивати противника з пантелику, змушуючи його витрачати ресурси на хибні цілі, а також розкривають методи та тактику виявлення.

Російські війська нещодавно повідомили про захоплення основного бойового танка Leopard 2A4, проте пізніше з'ясувалося, що замість реальної бойової машини було захоплено майстерно створену модель. Українські війська використовували ретельно опрацьований макет для введення противника в оману, повідомляє Bulgarian Military.

Макет був настільки деталізованим, що на нього нанесли камуфляж та імітацію броньових блоків "Контакт-1" — це зробило його практично нерозрізнюваним від оригіналу на відстані. Муляж дозволив українській стороні відвернути увагу противника та, ймовірно, розкрити тактику його дій, наприклад, системи наведення і методи оцінки цілей.

Оглядачі пишуть, що використання підробленого Leopard 2A4 — не перший випадок застосування обманних тактик у поточній війні. Україна, наприклад, раніше успішно застосовувала дерев'яні макети пускових установок HIMARS, які привертали вогонь високоточних російських ракет.

Також були використані надувні макети систем ППО С-300, розміщені поруч із критично важливими об'єктами для відволікання противника. А ще — приманки ракетних комплексів "Іскандер", які провокували удари по хибних цілях.

Навіть якщо російські Збройні сили не витратили жодних ресурсів на захоплення підробленого Leopard 2A4, це було невдачею для супротивника, оскільки захоплення такої техніки, як правило, активно поширюється російською пропагандою.

Важливо

"Мрію, щоб ворог вдарив по нашому "Patriot": як муляжі допомагають у війні з РФ (фото)

Нагадаємо, схожа ситуація виникла в Донецькій області, де ЗС РФ "затрофеїли" британський бронетранспортер ЗРК Stormer HVM. Макет було зібрано з фанерних листів, балок і пофарбовано в темний колір.