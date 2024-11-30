ВС РФ похвастались, что захватили ЗРК Stormer HVM ВСУ в Донецкой области: он оказался макетом (фото)

ВС РФ зашли в Цукурино и показали трофей в виде британского бронетранспортера. Макет собран из фанерных листов, балок и был окрашен в темный цвет.

В Донецкой области российские оккупанты "затрофеили" британский бронетранспортер ЗРК Stormer HVM. Своими достижениями они успели поделиться в соцсетях, но трофей оказался макетом. Об этом пишет "Милитарный".

Так, российский пропагандист Григорий Вдовин опубликовал в сети информацию, что ВС РФ зашли в Цукурино и показал трофей в виде британского бронетранспортера.

Макет собран из фанерных листов, балок и был окрашен в темный цвет.

Пропагандист на фоне макета техники ВСУ

Как пишет издание, производство макетов военной техники и систем противовоздушной обороны в Украине осуществляется с использованием оригинальных размеров и с высокой детализацией. По этой причине россияне часто уничтожают именно макеты таких систем, ошибочно принимая их за настоящие комплексы ПВО, такие как IRIS-T, NASAMS и другие.

Британский ЗРК STORMER: что известно

Британский ЗРК STORMER уничтожает цели в любую часть суток и при любой погоде. На его вооружении стоят ракеты Starstreak. Каждая из ракет системы имеет три "стрелы", которые разделяются в воздухе и поражают цель обломками.

STORMER может обнаруживать цели на расстоянии 18 километров, дальность поражения составляет 7 километров. Одновременно пусковые установки британской зенитки вмещают 8 ракет Starstreak, в целом боезапас машины — 12 ракет. Кроме ракеты Starstreak, есть возможность использования ракет Martlet, которые обеспечивают дальность уничтожения целей до 9 километров.

Напомним, что 19 августа ВС РФ радостно объявили, что уничтожили немецкий комплекс ПВО IRIS-T вблизи с границей Курской области. Впрочем, он оказался муляжом.