ЗС РФ похизувалися, що захопили ЗРК Stormer HVM ЗСУ на Донеччині: він виявився макетом (фото)

ЗС РФ зайшли в Цукурине і показали трофей у вигляді британського бронетранспортера. Макет зібраний з фанерних листів, балок та був пофарбований у темний колір.

На Донеччині російські окупанти "затрофеїли" британський бронетранспортер ЗРК Stormer HVM. Своїми здобутками вони встигли поділитися в соцмережах, але трофей виявився макетом. Про це пише "Мілітарний".

Так, російський пропагандист Григорій Вдовіна опублікував в мережі інформацію, що ЗС РФ зайшли в Цукурине і показав трофей у вигляді британського бронетранспортера.

Макет зібраний з фанерних листів, балок та був пофарбований у темний колір.

Пропагандист на тлі макета техніки ЗСУ

Як пише видання, виробництво макетів військової техніки та систем протиповітряної оборони в Україні здійснюється з використанням оригінальних розмірів і з високою деталізацією. З цієї причини росіяни часто знищують саме макети таких систем, помилково приймаючи їх за справжні комплекси ППО, як-от IRIS-T, NASAMS та інші.

Британський ЗРК STORMER: що відомо

Британський ЗРК STORMER знищує цілі в будь-яку частину доби та за будь-якої погоди. На його озброєнні стоять ракети Starstreak. Кожна з ракет системи має три "стріли", які розділяються в повітрі і уражають ціль уламками.

STORMER може виявляти цілі на відстані 18 кілометрів, дальність ураження становить 7 кілометрів. Одночасно пускові установки британської зенітки вміщають 8 ракет Starstreak, загалом боєзапас машини – 12 ракет. Крім ракети Starstreak, є можливість використання ракет Martlet, які забезпечують дальність знищення цілей до 9 кілометрів.

Нагадаємо, що 19 серпня ЗС РФ радісно оголосили, що знищили німецький комплекс ППО IRIS-T поблизу з кордоном Курської області. Втім, він виявився муляжем.