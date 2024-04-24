"Мрію, щоб ворог вдарив по нашому "Patriot": як муляжі допомагають у війні з РФ (фото)

За словами волонтерів, попит на муляжі військового озброєння величезний. Наразі виробляються обманки для українських "Стугон" та гармат Д-20. Проте у планах робити муляжі на "Старлінки" та системи "Patriot".

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Волонтери із Закарпаття займаються тим, що виготовляють муляжі військової зброї та відправляють їх на різні ділянки фронту, де з їх допомогою вдається оберігати від знищення реальні гармати та протитанкові ракетні комплекси "Стугна". Про це в інтерв'ю УНІАН розповів координатор громадської організації "Рух підтримки закарпатських військових – Виноградів" Михайло Роман.

Ідея створювати муляжі виникла під час однієї з поїздок на фронт, коли Михайло Роман побачив, як військовослужбовці інженерних військ ліпили муляжі зброї з підручних матеріалів.

"Певна річ, що ті макети мало нагадували реальну зброю. Я побачив це, і вже тоді промайнула перша думка: треба допомогти, ми ж у тилу можемо зробити краще, бо буде з чого", — сказав Роман.

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Першим муляжем стала обманка на український протитанковий ракетний комплекс "Стугна". Він коштував волонтерам 3 000 грн, а після запуску цього муляжу у серійне виробництво одна така "Стугна" вартує близько однієї тисячі гривень.

"Росіяни на "Стугни" полюють з двох причин. Перша й основна – вона небезпечна, бо пробиває броню танків, БМП тощо, отже, ефективна проти ворога. Друга причина – вона дороговартісна у виробництві, тож ворог полює на неї як на трофеї", — пояснив Роман.

За його словами, під час виготовлення муляжів орієнтувались на дві речі: він має бути максимально схожим із реальною зброєю, щоб обдурити оптику на ворожих розвідувальних дронах. А також він має бути максимально мобільним, щоб військовий міг оперативно зібрати та поставити муляж у потрібному йому місці.

"Наразі із Закарпаття на фронт поїхало понад 200 одиниць муляжів комплексів "Стугна", і вони слугують чудовим відволікаючим маневром та захистом реальної зброї ЗСУ на всіх напрямках. Останнє замовлення надіслали буквально цими днями, для "Азову", — зазначив Роман.

Виготовляються такі муляжі з пластику та гуми. А ось обманка на гармати Д-20, які стали наступним етапом, потребують дерева та подекуди метала.

Муляж на "Стугну" Фото: Соцмережi

Муляжі на гармати Д-20

За словами Романа, на розробку муляжу гармати пішли місяці, проте зрештою вдалось зробити макет максимально схожий до оригіналу. Його вартість склала близько 20 тисяч гривень.

"Після того, як ми зробили перші гармати, зі мною зв’язався один із підрозділів ЗСУ і попросив запустити серійне виробництво. На жаль, поки що ми не змогли це зробити, бо все впирається у складність проєкту, матеріали, гроші, які останнім часом все важче й важче зібрати", — сказав Роман.

Крім того, за словами волонтера, нема кому їх робити, адже двох майстрів, які вміли їх виготовляти, мобілізували і вони вже перебувають на фронті.

"Наразі на макети гармат – черга. Але виготовляємо їх лише у тій кількості, в якій можемо фізично та матеріально", — зазначив Роман.

Муляж на гармату Д-20 Фото: Соцмережi

Мрія, щоб ворог розвалив муляж "Patriot"

У планах закарпатських волонтерів робити муляжі на "Старлінки", адже ворог зараз часто атакує саме засоби зв'язку.

"Наразі вже маємо "на базі" один пошкоджений "Старлінк", будемо орієнтуватися на нього, і плануємо запустити серійне виробництво. Один такий прилад коштує недешево, йдеться про тисячі доларів, тож хай вороги б’ють по тих "Старлінках", які коштують 300 гривень", — сказав Роман.

Крім того, закарпатці хочуть реалізувати дуже масштабний задум — створити муляж на систему "Patriot", до якої входять командний пункт, радар та пускові установки.

"Такі ЗРК розставляються на великій відстані. По ньому якщо й битимуть, то чимось на кшталт "Іскандера". Я вже підрахував, що навіть якщо на муляж ми витратимо 6-8 чи 10 тисяч доларів, один "Іскандер" обходиться ворогу в 3 млн доларів. Я мрію про те, щоб ворог розбив реальною ракетою саме наш "Patriot", — наголосив Роман.

Нагадаємо, 23 квітня військовослужбовець Державної прикордонної служби України з позивним "Лезо" розповів, як його підрозділу вдалось знищити ворожу піхоту, танк та БМП за допомогою ручних протитанкових гранат.

20 квітня Збройні сили України знищили російського пропагандиста та воєнного кореспондента Семена Єрьоміна. FPV-дрон скинув на нього снаряд, від розриву якого Єрьомін загинув.