В РФ муляжами начали создавать видимость большого количества средств ПВО (фото)

На территории России начали все больше устанавливать муляжи систем ПВО. В частности, на Дальнем Востоке начали размещать макеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

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На это обратил внимание японский OSINT-исследователь AS-22, который длительное время отслеживает передвижения российской техники, в своем Х (твиттере).

"На Дальнем Востоке РФ устанавливает макеты С-300/400 для максимального сокрытия перемещений С-300/400", — написал он.

По его словам, от этих российских муляжей ЗРК немного пользы.

Из публикации OSINT-исследователя AS-22, становится понятным, что это из-за того, что макеты несовершенны, не имеют РЛС, имеют неправильные габариты и формы и в слишком ярких цветах.

Ранее сообщалось, что Украина тоже наращивает количество фальш-техники на передовой. К ее изготовлению подходят очень ответственно, чтобы она максимально напоминала настоящую. Россияне клюют на приманки и тратят на их уничтожение дорогостоящие боеприпасы.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: X (Twitter) Фото: CNN Фото: Милитарный Фото: X (Twitter) Фото: The Telegraph

Некоторые украинские макеты техники даже оставляют тепловой след, и таким образом охотятся на российские "Ланцеты". Стоимость такого БпЛА 20-30 тысяч долларов. тогда как стоимость пораженного им макета — 3 тысячи долларов.

Ранее в РФ заявили о захвате украинского танка Leopard 2, но это оказался качественный муляж. Макет был настолько детализированным, что на него нанесли камуфляж и имитацию броневых блоков "Контакт-1" — это сделало его практически неразличимым от оригинала на расстоянии.