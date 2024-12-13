Даже тепловой след оставляют: украинские макеты техники охотятся на дорогостоящие российские "Ланцеты"

Готовый макет солдаты могут собрать за 5 минут. После этого на него надевают чехол из тентованной синтетической ткани — и макет готов для использования.

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В Украине научились изготавливать макеты украинской военной техники, которая выглядит как настоящая. Она стоит недорого, но выманивает на себя дорогостоящие российские БпЛА "Ланцет". Создает муляжи бывший военный Олег Костюков и его команда. Об этом пишут "Факты".

Их макеты уже приобрели популярность в Силах обороны. Команда создает муляжи танков, самоходных артиллерийских установок, ракетно-зенитных комплексов и тому подобное.

"На вид они такие же самые, как настоящие. Попадет в объектив российского беспилотника такая фальш-цель, и враг сконцентрирует внимание и ресурсы на ее уничтожении — будет бить из пушек, направлять на нее дроны. А тем временем настоящая военная техника и ее экипажи останутся незамеченными россиянами. Забегая вперед скажу, что макеты, которые разработала моя команда, даже тепловой след оставляют, как настоящие", — рассказал он.

Олег Костюков

Олег Костюков отметил, что если в темное время суток такой муляж попадет в поле зрения российского ночного дрона, то его тепловизионная камера увидит в инфракрасном диапазоне большой объект, который излучает тепло — как настоящие танк или самоходная артиллерийская установка.

Он рассказал, как работает схема с макетами. По его словам, экипаж самоходной артиллерийской установки отправляется на выполнение боевой задачи и берет с собой такой макет. Пока одна группа военных выставляют координаты, другие собирают макет и затем его немного маскируют. Далее выполняют стрельбу и быстренько покидают то место, поскольку ВС РФ ведут контрбатарейную борьбу. Противник вычисляет, откуда стреляли и направляет туда дрон. Тот фиксирует отстрелянные гильзы, следы от гусениц и замаскированную лже-САУ. Командование дает приказ ударить по ней дроном "Ланцет". Стоимость такого БпЛА 20-30 тысяч долларов. тогда как стоимость пораженного им макета — 3 тысячи долларов.

"Однако главное даже не деньги, а то, что фальш-цель отвлекла внимание противника от настоящей САУ, от ее экипажа, спасла жизнь защитников", — говорит Олег Костюков.

Он говорит, что муляжей военной техники армии не хватает, поэтому у него и возникла идея создать такое производство.

"Учтите также, что обмануть врага надувной макет (стоит около 18 тысяч долларов) может только издалека — если подлетит дрон с нормальной видеокамерой, то не трудно разглядеть, что танк или, скажем, САУ не настоящие. Надувные имеют еще целый ряд различных существенных недостатков. Поэтому мы решили попробовать изготавливать макеты другого типа за значительно меньшие деньги. Так в разы дешевле, и макеты получаются более реалистичными, чем надувные", — говорит экс-военный.

Он рассказал, что макеты сначала изготавливали из платиковых труб, но они оказались легкими и начали разваливаться от ветра, далее пластик заменили металлом. Готовый макет солдаты могут собрать за 5 минут. После этого на него надевают чехол из тентованной синтетической ткани — и макет готов для использования.

"Металлический каркас весит где-то 200 килограммов. Это не много. А размеры макетов немалые (где-то три на семь метров). Поэтому при сильном ветре макеты может даже сдувать. Поэтому приходится крепить их к земле. Изготавливаем от 20 до 30 макетов в месяц. Мы создали макеты семи видов военной техники. При необходимости можем расширить номенклатуру. Это два вида танков: Leopard и Т-64. Советский ракетно-зенитный комплекс "Стрела-10". И самоходные артиллерийские установки", — рассказал Костюков.

Он рассказал, что в проекте участвуют люди, которые живут в разных уголках страны — от Харькова до Черновцов и пока они в одном месте не собирались.

Напомним, что ВС РФ 8 августа радостно объявили, что уничтожили немецкий комплекс ПВО IRIS-T вблизи с границей Курской области. Впрочем, он оказался муляжом.

Ранее сообщалось, что украинские волонтеры творчески подходят к созданию макетов. Например, "Стугну" сделали из старых цветочных горшков и кронштейнов для штор, а Starlink — из папье-маше.