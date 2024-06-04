Бутафорские диверсии: The Times показал производство макетов для ВСУ (фото)

Украинские волонтеры творчески подходят к созданию макетов. Например, "Стугну" сделали из старых цветочных горшков и кронштейнов для штор, а Starlink — из папье-маше.

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Россияне тратят десятки тысяч долларов на поражение мешанины из дренажных труб, шин грузовиков и пустых газовых баллончиков, которые хитро скомпонованы вместе для имитации советской гаубицы Д-20. В Украине изготавливают фальш-цели для введения в заблуждение ВС РФ. Об этом сообщает The Times.

Журналисты пообщались с Михаил Романом, который руководит волонтерским отрядом по изготовлению макетов различного оружия. Производство находится на Западе Украины. Благодаря им оккупанты выпускают артиллерийские боеприпасы или дроны-камикадзе "Ланцет" для ударов. Артиллерийский снаряд калибром 122-мм стоит примерно 1000 долларов, а "Ланцет" — 35 000 долларов. Пока ВС РФ сосредотачиваются на макетах, реальные образцы вооружения имеют возможность и дальше бить оккупанта. Более того, чтобы обмануть российские тепловизоры, возле бутафорских установок ставят тихогорючие свечи.

"Это был триумф. Каждый раз, когда одну из наших приманок уничтожают, я радуюсь, потому что это означает спасенную жизнь", — заявил Роман.

В издании цитируют китайского философа Сунь Цзы и его работу "Искусство войны". В трактате отмечалось: "Вся война основывается на обмане". Украина следует тактике обмана, создаются даже надувные версии HIMARS или M270, чтобы РФ напрасно тратила ракеты. Стоимость одного макета тоже не дешевая, один макет стоит около 10 тысяч долларов.

Макеты Старлинк Фото: The Times

В другом городе на Западе Украины архитектурно-дизайнерская фирма тоже имеет волонтерскую группу, которая делает макеты. Они создали фальш "Стугна-П" из старых цветочных горшков и кронштейнов для штор. Макеты делаются и для Starlink. Себестоимость такого макета меньше 500 гривен (10 фунтов). Их изготавливают из папье-маше.

Но несмотря на всю изобретательность украинцев, Роман знает, что его "потемкинское войско" не просуществует долго, если его не дополнить настоящим оружием перед лицом огромной огневой мощи России.

"Мы крайне нуждаемся в артиллерийских боеприпасах, настоящих гаубицах. Россияне наступают, а наши ресурсы ограничены", — резюмирует Михаил Роман.

Напомним, 3 июня Foreign Policy назвал три сценария завершения войны, но Украина к ним не готова.

Также в ВСУ показали ЗРК "Оса" с новыми ракетами Р-73.