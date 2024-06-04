Бутафорські диверсії: The Times показав виробництво макетів для ЗСУ (фото)

Українські волонтери творчо підходять до створення макетів. Наприклад, "Стугну" зробили зі старих квіткових горщиків і кронштейнів для штор, а Starlink — з папʼє-маше.

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Росіяни витрачають десятки тисяч доларів на ураження мішанини з дренажних труб, шин вантажівок та порожніх газових балончиків, які хитро скомпоновані разом задля імітації радянської гаубиці Д-20. В Україні виготовляють фальш-цілі для введення в оману ЗС РФ. Про це повідомляє The Times.

Журналісти поспілкувалися з Михайло Романом, який керує волонтерським загоном з виготовлення макетів різної зброї. Виробництво знаходиться на Заході Україні. Завдяки ним окупанти випускають артилерійські боєприпаси чи дрони-камікадзе "Ланцет" для ударів. Артилерійський снаряд калібром 122-мм коштує приблизно 1000 доларів, а "Ланцет" — 35 000 доларів. Поки ЗС РФ зосереджуються на макетах, реальні зразки озброєння мають можливість і далі бити окупанта. Щобільше, щоб обдурити російські тепловізори, біля бутафорських установок ставлять тихогорючі свічки.

"Це був тріумф. Щоразу, коли одну з наших приманок знищують, я радію, бо це означає врятоване життя", — заявив Роман.

У виданні цитують китайського філософа Сунь Цзи і його роботу "Мистецтво війни". У трактаті зазначалося: "Вся війна ґрунтується на обмані". Україна наслідує тактику обману, створюються навіть надувні версії HIMARS або M270, щоб РФ марно витрачала ракети. Вартість одного макету теж не дешева, один макет коштує близько 10 тисяч доларів.

Макети Starlink Фото: The Times

У іншому місті на Заході України арітектурно-дизайнерська фірма теж має волонтерську групу, яка робить макети. Вони створили фальш "Стугна-П" з старих квіткових горщиків і кронштейнів для штор. Макети робляться і для Starlink. Собівартість такого макета менше як 500 гривень (10 фунтів). Їх виготовляють з папʼє-маше.

Але попри всю винахідливість українців, Роман знає, що його "потьомкінське військо" не проіснує довго, якщо його не доповнити справжньою зброєю перед обличчям величезної вогневої потужності Росії.

"Ми вкрай потребуємо артилерійських боєприпасів, справжніх гаубиць. Росіяни наступають, а наші ресурси обмежені", — резюмує Михайло Роман.

Нагадаємо, 3 червня Foreign Policy назвав три сценарії завершення війни, але Україна до них не готова.

Також в ЗСУ показали ЗРК "Оса" з новими ракетами Р-73.