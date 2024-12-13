Навіть тепловий слід лишають: українські макети техніки полюють на вартісні російські "Ланцети"

Готовий макет солдати можуть зібрати за 5 хвилин. Після цього на нього вдягають чохол з тентованої синтетичної тканини — і макет готовий для використання.

Related video

В Україні навчилися виготовляти макети української військової техніки, яка виглядає як справжня. Вона коштує недорого, але виманює на себе вартісні російські БпЛА "Ланцет". Створює муляжі колишній військовий Олег Костюков та його команда. Про це пишуть "Факти".

Їхні макети вже набули популярності в Силах оборони. Команда створює муляжі танків, самохідних артилерійських установок, ракетно-зенітних комплексів, тощо.

"На вигляд вони такі ж самі, як справжні. Потрапить в об’єктив російського безпілотника така фальш-ціль, і ворог сконцентрує увагу і ресурси на її знищенні — буде гатити з гармат, направляти на неї дрони. А тим часом справжня військова техніка і її екіпажі залишаться непоміченими росіянами. Забігаючи вперед скажу, що макети, які розробила моя команда, навіть тепловий слід лишають, як справжні", — розповів він.

Олег Костюков

Олег Костюков зауважив, що якщо у темну пору доби такий муляж потрапить в поле зору російського нічного дрона, то його тепловізійна камера побачить в інфрачервоному діапазоні великий об’єкт, який випромінює тепло — як справжні танк або самохідна артилерійська установка.

Він розповів, як працює схема з макетами. За його словами, екіпаж самохідної артилерійської установки рушає на виконання бойового завдання і бере з собою такий макет. Поки одна група військових виставляють координати, інші збирають макет і потім його трохи маскують. Далі виконують стрільбу і швиденько залишають те місце, оскільки ЗС РФ ведуть контрбатарейну боротьбу. Противник вираховує, звідки стріляли і направляє туди дрон. Той фіксує відстріляні гільзи, сліди від гусениць і замасковану лже-САУ. Командування дає наказ вдарити по ній дроном "Ланцет". Вартість такого БпЛА 20−30 тисяч доларів. тоді як вартість ураженого ним макету — 3 тисячі доларів.

"Проте головне навіть не гроші, а те, що фальш-ціль відволікла увагу противника від справжньої САУ, від її екіпажу, врятувала життя захисників", — говорить Олег Костюков.

Він говорить, що муляжів військової техніки армії не вистачає, тому в нього і виникла ідея створити таке виробництво.

"Зважте також, що обманути ворога надувний макет (коштує близько 18 тисяч доларів) може тільки здалеку — якщо підлетить дрон з нормальною відеокамерою, то не важко розгледіти, що танк або, скажімо, САУ не справжні. Надувні мають ще цілу низку різних суттєвих недоліків. Тож ми вирішили спробувати виготовляти макети іншого типу за значно менші гроші. Так в рази дешевше, і макети виходять більш реалістичними, ніж надувні", — говорить ексвійськовий.

Він розповів, що макети спочатку виготовляли з пластикових труб, але вони виявилися легкими і почали розвалюватися від вітру, далі пластик замінили металом. Готовий макет солдати можуть зібрати за 5 хвилин. Після цього на нього вдягають чохол з тентованої синтетичної тканини — і макет готовий для використання.

"Металевий каркас важить десь 200 кілограмів. Це не багато. А розміри макетів чималі (десь три на сім метрів). Тому при сильному вітрі макети може навіть здувати. Тож доводиться кріпити їх до землі. Виготовляємо від 20 до 30 макетів на місяць. Ми створили макети семи видів військової техніки. За потреби можемо розширити номенклатуру. Це два види танків: Leopard і Т-64. Радянський ракетно-зенітний комплекс "Стріла-10". І самохідні артилерійські установки", — розповів Костюков.

Він розповів, що в проєкті беруть участь люди, які мешкають в різних куточках країни — від Харкова до Чернівців і поки що вони в одному місці не збиралися.

Нагадаємо, що ЗС РФ 8 серпня радісно оголосили, що знищили німецький комплекс ППО IRIS-T поблизу з кордоном Курської області. Втім, він виявився муляжем.

Раніше повідомлялося, що українські волонтери творчо підходять до створення макетів. Наприклад, "Стугну" зробили зі старих квіткових горщиків і кронштейнів для штор, а Starlink — з папʼє-маше.