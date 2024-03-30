Украинский фронт заполонили муляжи военной техники: почему вырос спрос на фальш-оружие (фото)

Для создания макетов используют пластиковые трубы, доски, пеноблоки, старые шины, листы металла и тому подобное. Россияне клюют на приманки и тратят на их уничтожение дорогостоящие боеприпасы.

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Украина наращивает количество муляжей военной техники и вооружения на фронте на фоне сокращения западной военной помощи. Об этом пишет издание Тelegraph.

Во многих городах Украины строят модели ракетных установок и артиллерийских установок в натуральную величину, предназначенные для того, чтобы заставить Россию тратить боеприпасы на уничтожение фиктивных целей.

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Обмануть россиян: украинские волонтеры создают макеты терминалов Starlink для ВСУ

Они стремятся сделать модели максимально "реалистичными и дешевыми". Все, что лежит в цеху, идет в пользование: пеноблоки, старые шины, деревянный лом, листовой металл и пластиковые трубы.

В своем новом интервью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ВС РФ, которые воюют на востоке Украины, имеют в шесть раз больше боеприпасов, чем Силы обороны.

Он также сказал, что украинские войска учатся приспосабливаться и воевать с ограниченными боеприпасами и солдатами, но планы по набору еще 500 000 солдат были снижены.

Муляжи разворачивают по всей линии фронта

Так, например, команда 32-летнего Михаила Романа, который ранее жил в Виноградове, производит муляжи оружия из фанеры, металла и пластиковой водосточной трубы. Последние несколько месяцев они работают сверхурочно. За последний год они создали более 200 макетов противотанковых управляемых ракетных установок "Стугна" и две гаубичные артиллерийские пушки Д-20, которые были развернуты по всей линии фронта Украины.

Фальшивая гаубица Д-20 (слева) из фанеры и пластика

Разработка первой имитации ракетной установки длилась два месяца и стоила около 3000-4000 гривен (£60-80). С тех пор Роман наладил производственный процесс, и снизил цену до 1000 гривен — что составляет небольшую часть от ориентировочной стоимости российского артиллерийского снаряда в 790 фунтов стерлингов.

Россияне "клюют" на приманки" и тратят на их уничтожение дорогостоящие боеприпасы.

Успех команды господина Романа измеряется количеством уничтоженной приманки.

"Когда они их разрушают, у меня возникает желание строить больше", — сказал он.

Они имеют и практическую пользу, помогая направлять удары Украины.

"Когда российские солдаты уничтожат эти модели, наши военные смогут увидеть их позиции и атаковать", — сказал он.

Всплеск производства макетов в Украине произошел на фоне сообщений об острой нехватке снарядов на передовой.

"Главная идея этих моделей — истощить противника и увидеть его позицию. Нам нужно настоящее оружие, потому что мы можем выиграть войну только с помощью настоящего оружия", — сказал он.

Макет Патриота

В последние недели команда Романа получила заказ на разработку более сложных моделей, в частности, макет ракетной системы Patriot.

Реальная вещь стоит примерно 1 миллиард долларов, плюс еще около 1 миллиарда долларов на программное обеспечение и ракеты. Подделка же обойдется в около 10 тысяч долларов, а российская ракета "Искандер", которую могут использовать для его уничтожения — стоит 3 миллиона долларов.

"Фальшивый патриот будет размещен на большом расстоянии от линии фронта, чтобы только "Искандер" его увидел и мог уничтожить", — сказал Роман.

Он также создает поддельную гаубицу Д-20, оснащенную тракторными колесами, чтобы справляться с болотистой передовой местностью. Кроме оружия, господин Роман также начал работу над парком имитационных спутниковых терминалов Starlink, воспроизводя белые тарелки, на которые Киев полагается для подключения к Интернету, чтобы вести войну беспилотников против Черноморского флота России.

Макет противотанковой ракеты Стугна-П

Фейковая гонка вооружений

В войне в Украине военный обман достиг новых высот на фоне сообщений о надувных танках, деревянных HIMARS.

В течение последнего года разработки господина Романа породили своеобразную фальшивую гонку вооружений, во время которой чем лучше российские войска обнаруживали его копии, тем более совершенными становились его разработки.

"Мы выиграем эту гонку. Потому что у них много ракет, и они их используют. Им все равно, куда их стрелять, поэтому мы истощаем врага", — сказал Роман.

Напомним, что ВСУ в Запорожье заманили ВС РФ в ловушку муляжами танков. Беспилотник оккупантов якобы зафиксировал несколько оставленных танков Leopard и БМП. Россияне решили "затрофеить" западную технику.