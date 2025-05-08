В РФ муляжами почали створювати видимість великої кількості засобів ППО (фото)

На території Росії почали дедалі більше встановлювати муляжі систем ППО. Зокрема, на Далекому Сході почали розміщувати макети зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.

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На це звернув увагу японський OSINT-дослідник AS-22, який тривалий час відстежує пересування російської техніки, у своєму Х (твітері).

"На Далекому Сході РФ встановлює макети С-300/400 для максимального приховування переміщень С-300/400", — написав він.

За його словами, від цих російських муляжів ЗРК небагато користі.

Із публікації OSINT-дослідника AS-22, стає зрозумілим, що це через те, що макети недосконалі, не мають РЛС, мають неправильні габарити і форми та у надто яскравих кольорах.

Раніше повідомлялося, що Україна теж нарощує кількість фальш-техніки на передовій. До її виготовлення підходять дуже відповідально, аби вона максимально нагадувала справжню. Росіяни клюють на приманки та витрачають на їх знищення вартісні боєприпаси.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: X (Twitter) Фото: CNN Фото: Мілітарний Фото: X (Twitter) Фото: The Telegraph

Деякі українські макети техніки навіть лишають тепловий слід, і таким чином полюють на російські "Ланцети". Вартість такого БпЛА 20−30 тисяч доларів. тоді як вартість ураженого ним макету — 3 тисячі доларів.

Раніше в РФ заявили про захоплення українського танка Leopard 2, але це виявився якісний муляж. Макет був настільки деталізованим, що на нього нанесли камуфляж та імітацію броньових блоків "Контакт-1" — це зробило його практично нерозрізнюваним від оригіналу на відстані.