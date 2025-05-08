В РФ муляжами почали створювати видимість великої кількості засобів ППО (фото)
На території Росії почали дедалі більше встановлювати муляжі систем ППО. Зокрема, на Далекому Сході почали розміщувати макети зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400.
На це звернув увагу японський OSINT-дослідник AS-22, який тривалий час відстежує пересування російської техніки, у своєму Х (твітері).
"На Далекому Сході РФ встановлює макети С-300/400 для максимального приховування переміщень С-300/400", — написав він.
За його словами, від цих російських муляжів ЗРК небагато користі.
Із публікації OSINT-дослідника AS-22, стає зрозумілим, що це через те, що макети недосконалі, не мають РЛС, мають неправильні габарити і форми та у надто яскравих кольорах.
Раніше повідомлялося, що Україна теж нарощує кількість фальш-техніки на передовій. До її виготовлення підходять дуже відповідально, аби вона максимально нагадувала справжню. Росіяни клюють на приманки та витрачають на їх знищення вартісні боєприпаси.
Деякі українські макети техніки навіть лишають тепловий слід, і таким чином полюють на російські "Ланцети". Вартість такого БпЛА 20−30 тисяч доларів. тоді як вартість ураженого ним макету — 3 тисячі доларів.
Раніше в РФ заявили про захоплення українського танка Leopard 2, але це виявився якісний муляж. Макет був настільки деталізованим, що на нього нанесли камуфляж та імітацію броньових блоків "Контакт-1" — це зробило його практично нерозрізнюваним від оригіналу на відстані.