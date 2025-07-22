Бійці ЗСУ влаштували "судний день" елітному підрозділу дронарів РФ (відео)

Були атаковані оператори БпЛА підрозділу "Судний день" ЗС РФ. Він вважається серед окупантів одним із найрезультативніших.

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На Північно-Слобожанському напрямку бійці Сил спеціальних операцій рознесли позицію російських дронарів, а також знищили піхотинців та кілька укриттів ворога. Про це повідомили у інстаграм 4 полку Сил спеціальних операцій.

Попри намагання ворога замаскувати свою позицію, українські захисники її виявили і завдалі по ній удару.

"Рейнджери виявили укриття ворожого екіпажу БпЛА. Пілоти FPV знищили ціль протягом кількох вильотів і повторних уражень. Крім того рейнджери знищили піхотинців армії РФ та кілька укриттів ворога", — йдеться в повідомленні.

Як пише "Армія Inform", були атаковані дронарі підрозділу "Судний день" ЗС РФ. Він вважається серед окупантів одним із найрезультативніших. Ці дронарі мають за плечами значний бойовий досвід і працюють з надсучасним обладнанням. Крім цього, вони неодноразово координували атаки дронів на передовій.

"Знищення такого екіпажу — це не лише тактичний успіх, а й удар по моральному духу ворога", — йдеться в повідомленні..

Нагадаємо, що Сили оборони рознесли батарею ЗРК С-400 росіян на Бєлгородщині. Крім ворожого зенітно-ракетного комплексу в цьому ж районі українські захисники "відмінусували" також російську РЛС "Небо-М".