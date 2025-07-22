Запаркували в полі, не ховаючись: Сили оборони рознесли батарею ЗРК С-400 росіян на Бєлгородщині

Крім ворожого зенітно-ракетного комплексу в цьому ж районі українські захисники "відмінусували" також російську РЛС "Небо-М".

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Російські окупанти в Бєлгородській області втратили батарею зенітно-ракетного комплексу С-400. Її розмістили серед поля, що лишилося непоміченим для української аеророзвідки, і ворожу техніку рознесли вщент. Про це повідомляє телеграм-канал "Соняшник", який ведуть бійці Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що демілітаризація ЗС РФ сталася 20 липня.

"Мінус ворожий ЗРК. Сили оборони України уразили п*дарську батарею ЗРК на Бєлгородщині. Спершу були повідомлення про С-300П, проте КіберБорошно, а також побратими з ППО підтвердили, що уражено було саме С-400", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах зафіксовано, що серед відкритого поля ЗС РФ розмістили батарею ЗРК і видно, як по ній "прилітає"

Окрім цього, у тому ж районі українські захисники виявили та відпрацювали по ворожій РЛС "Небо-М".

Бійці додали, що в цьому районі активно діють російські засадні групи, і саме цей напрямок є найактивнішим.

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, 20 липня було уражено комплекс С-300П у Бєлгородській області, втім OSINT-аналітики "Кіберборошна" підкорегували цю інформацію.

"Ми одразу помітили, що на відео показано ураження не С-300П, а елементів комплексу С-400, зокрема МЛРС 92Н6Е на базі шасі МЗКТ-7930, а також два тягача БАЗ-69092-012 "Вощина-1", які транспортують енергетичні установки для забезпечення роботи самої РЛС. МЛРС 92Н6Е здійснює "підсвітку" цілі для ракет і є найважливішим елементом комплексу, без якого ракети не летять. Тому знищення такого елементу повністю виводить з ладу комплекс", — написали аналітики.

Між тим російські телеграм-канали пишуть, що техніку не могли роззосередити через короткі кабелі.

Нагадаємо, що на Курському напрямку ЗС РФ втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор". Його вполював український безпілотник.