Один пропущений: ЗС РФ на Курському напрямку збивали український БпЛА і втратили ЗРК "Тор"

Ворожий комплекс двічі намагався збити ударний БпЛА полку, а після невдачі – покинути скомпрометовані позиції.

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На Курському напрямку ЗС РФ втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор". Його вполював український безпілотник. Про це повідомили у пресслужбі 4-й окремий полк БпАК СБС ЗСУ.

Оператори полку полювали на пріоритетні цілі на своїй ділянці фронту і помітили ворожий ЗРК. Було ухвалено рішення про його знищення.

"Ворожий комплекс двічі намагався збити ударний БпЛА полку, а після невдачі – покинути скомпрометовані позиції. Проте система захоплення цілі українського дрона спрацювала краще за ППО росіян вартістю в десятки мільйонів доларів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті злагодженої роботи аеророзвідників групи "Сірко" та операторів ударних БпЛА на Курському напрямку російський ЗРК "Тор" припинив своє існування.

"У війні технологій зарозумілий мисливець дуже швидко сам стає здобиччю", — кажуть бійці.

Нагадаємо, що ЗС РФ почали застосовувати дрони-камікадзе "Шахед", які розливали рідину схожу на напалм. Речовину неможливо загасити й вона підпалює житлові будинки та цивільні об'єкти в Україні.

Також повідомлялося, що в ЗСУ знайшли способи боротися з "невразливими" дронами на оптоволокні. Інженери розробляють альтернативу у вигляді дронів-перехоплювачів, здатних знищувати ворожі коптери в польоті.