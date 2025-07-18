"Зникнуть за місяць": ЗСУ знайшли способи боротися з "невразливими" дронами на оптоволокні

Дрони, керовані через відповолокно, стали значною загрозою для українських військових, але вони придумали, як впоратися з цією проблемою.

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Через відсутність радіосигналів такі БПЛА невразливі для засобів радіоелектронної боротьби, тому Сили оборони зробили ставку на фізичне ураження. Про це пише сайт "РБК-Україна".

Представники Сил безпілотних систем розповіли, що запустили школу, де бійців вчать стріляти по FPV-дронам. Через високу швидкість і маневреність влучити по таких цілях непросто, тому потрібно виробляти навички.

Підрозділи на Харківському напрямку намагаються натягувати над дорогами сітки або встановлювати дріт, щоб коптери в них заплутувалися і не долітали. Іноді військові в засідці чекають, поки дрони підлетять ближче, а потім стріляють по них дробом.

Росіяни самі влаштовують засідки, залишаючи оптоволоконні дрони на землі біля логістичних маршрутів в очікуванні української техніки. Деякі підрозділи відправляють патрулі і намагаються знайти "сплячі" апарати ще до того, як вони злетять.

Іноді після прольоту БПЛА над позиціями оптоволокно вдається перерізати ножицями або іншим інструментом. Це дає змогу знешкодити FPV без пострілу, адже він втрачає зв'язок з оператором і просто падає.

У компанії 3DTech підтвердили, що перерізання оптоволокна стало одним із найпростіших і найефективніших методів, хоча на практиці виконати це досить складно. Тому інженери розробляють альтернативу у вигляді дронів-перехоплювачів, здатних знищувати ворожі коптери в польоті.

"Крім того, працюємо над турелями й автоматизованими засобами виявлення та ураження таких загроз", — повідомили ЗМІ в 3DTech.

На думку інструктора Дмитра Следюка, оптоволоконні дрони перестануть масово застосовувати, якщо вдасться створити ефективну зброю проти них. Поки цього не зроблять, технологія може довго застосовуватися в тій чи іншій формі.

"Якщо така зброя з'явиться, ці дрони зникнуть буквально через місяць", — вважає він.

Щоб оптоволоконних дронів у ЗС РФ було менше на полі бою, Сили оборони намагаються зупиняти їхнє виробництво. У квітні і травні 2025 року ЗСУ завдали ударів по заводу "Оптіковолоконние системы" в Саранську, який є єдиним великим підприємством РФ, що виробляє оптоволоконні кабелі для збройних сил. Унаслідок атак його роботу було припинено.

Тим часом, раніше у 28 ОМБр розповіли, як РФ змінила тактику в Донецькій області. Вони використовують багато оптоволоконних дронів.

Тим часом в Україні теж розробляють дрони на оптоволокні. Наприкінці червня Міноборони прийняло на озброєння комплекс "Світловод" із системою автоматичного виявлення і розпізнавання цілей.