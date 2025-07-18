"Исчезнут через месяц": ВСУ нашли способы бороться с "неуязвимыми" дронами на оптоволокне

Дроны, управляемые через отповолокно, стали значительной угрозой для украинских военных, но они придумали, как справиться с этой проблемой.

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Из-за отсутствия радиосигналов такие БПЛА неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, поэтому Силы обороны сделали ставку на физическое поражение. Об этом пишет сайт "РБК-Украина".

Представители Сил беспилотных систем рассказали, что запустили школу, где бойцов учат стрелять по FPV-дронам. Из-за высокой скорости и маневренности попасть по таким целям непросто, поэтому нужно вырабатывать навыки.

Подразделения на Харьковском направлении пытаются натягивать над дорогами сетки или устанавливать проволоку, чтобы коптеры в них запутывались и не долетали. Иногда военные в засаде ждут, пока дроны подлетят ближе, а затем стреляют по ним дробью.

Россияне сами устраивают засады, оставляя оптоволоконные дроны на земле возле логистических маршрутов в ожидании украинской техники. Некоторые подразделения отправляют патрули и пытаются найти "спящие" аппараты еще до того, как они взлетят.

Иногда после пролета БПЛА над позициями оптоволокно удается перерезать ножницами или другим инструментом. Это позволяет обезвредить FPV без выстрела, ведь он теряет связь с оператором и просто падает.

В компании 3DTech подтвердили, что перерезание оптоволокна стало одним из самых простых и эффективных методов, хотя на практике выполнить это довольно сложно. Поэтому инженеры разрабатывают альтернативу в виде дронов-перехватчиков, способные уничтожать вражеские коптеры в полете.

"Кроме того, работаем над турелями и автоматизированными средствами обнаружения и поражения таких угроз", – сообщили СМИ в 3DTech.

По мнению инструктора Дмитрия Следюка, оптоволоконные дроны перестанут массово применять, если удастся создать эффективное оружие против них. Пока этого не сделают, технология может долго применяться в той или иной форме.

"Если такое оружие появится, эти дроны исчезнут буквально через месяц", — считает он.

Чтобы оптоволоконных дронов у ВС РФ было меньше на поле боя, Силы обороны пытаются останавливать их производство. В апреле и мае 2025 года ВСУ нанесли удары по заводу "Оптиковолоконные системы" в Саранске, который является единственным крупным предприятием РФ, производящим оптоволоконные кабели для вооруженных сил. В результате атак его работа была приостановлена.

Тем временем, ранее в 28 ОМБр рассказали, как РФ изменила тактику в Донецкой области. Они используют много оптоволоконных дронов.

Тем временем, в Украине тоже разрабатывают дроны на оптоволокне. В конце июня Минобороны приняло на вооружение комплекс "Світловод" с системой автоматического обнаружения и распознавания целей.