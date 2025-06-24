ЗС РФ роблять ставки на усі дрони: росіяни на Торецькому напрямку змінили тактику

На Торецькому напрямку на Донеччині окупанти масово застосовують дрони різного типу і за будь-яку ціну хочуть порушити логістику Сил оборони.

Related video

Ворожі дрони блокують підвезення боєкомплекту та людей. Про це в ефірі Армія TV розповів пресофіцер 28 ОМБр Євген Алхімов.

"Це вони досить давно намагаються робити. Витрачають на це просто шалену кількість дронів. Вже навіть у місті Костянтинівка, умовно безпечному. Дрони там літають по будь-яких дорогах. Оптоволоконні, звичайні, FPV. Пильнуємо, стріляємо з рушниць, але тим не менш, так вони працюють зараз", — розповів Євген Алхімов.

Він додав, що дрони на оптоволокні здебільшого використовують для засідок, а українські піхотинці найбільше потерпають від Mavic противника, а FPV-дрони більше б’ють по техніці.

"У Костянтинівку дуже багато "Молний" прилітає. Бо воно дешеве, його багато і воно дерев’яне. Тобто його не просто знайти, виявити, але коли зенітні дрони виявляють, то одразу знищують. Бо ціль все одно дуже важлива, воно на собі досить багато тротилу несе і небезпечна штука, насправді", — зазначив пресофіцер 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Нагадаємо, що ЗС РФ на кордоні з Дніпропетровською областю намагаються проскакувати між позиціями Сил оборони і закріплюватися у зруйнованих селах або будинках без дахів і стін та подають звіти своєму командуванню про "присутність".

На Покровському напрямку бійці ССО знищили росіян, які заважали ротації підрозділів ЗСУ. Група окупантів намагалася сховатися в локомотиві.