На Покровському напрямку бійці ССО знищили росіян, які заважали ротації підрозділів ЗСУ

Один із окупантів потрапив у полон після того, як намагався прикинутися мертвим.

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Його евакуювали бійці ССО за допомогою HUMVEE. Про це розповіли у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

Так, бійці групи 144-го Центру ССО спільно з операторами розвідувальних БпЛА, FPV-дронів, скидів, розрахунками мінометів та гранатометів знищили гропу російських окупантів, які напередодні завадили ротації суміжників, убивши одного й поранивши ще одного українського захисника.

Операція розпочалась з удару FPV-дронів по тепловозу, де ховалися окупанти. Після загорання локомотиву шестеро російських вояків спробували втекти. Пʼятеро з них були знищені.

Один з росіян отримав поранення і прикинувся мертвим, але це не спрацювало, тому він був змушений згодом здатися в полон.

Його спрямували дронами до українських позицій, де оператори ССО евакуювали полоненого за допомогою HUMVEE.

"Якщо можна обміняти його на когось з наших пацанів, не ризикуючи занадто, то чому б цього не зробити" – командир групи "Правий", який разом із побратимами вивозив полоненого.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили розрахунок ОТРК "Іскандер" РФ. Розслідувачі встановили особи ліквідованих окупантів.

Також повідомлялося, що моряки ВМС ЗСУ знищили катер Чорноморського флоту РФ, що перевозив російський десант біля берегів Херсонської області.