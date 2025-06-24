На Покровском направлении бойцы ССО уничтожили россиян, которые мешали ротации подразделений ВСУ

Один из оккупантов попал в плен после того, как пытался притвориться мертвым.

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Его эвакуировали бойцы ССО с помощью HUMVEE. Об этом рассказали в пресс-службе Сил специальных операций.

Так, бойцы группы 144-го Центра ССО совместно с операторами разведывательных БпЛА, FPV-дронов, сбросов, расчетами минометов и гранатометов уничтожили группу российских оккупантов, которые накануне помешали ротации смежников, убив одного и ранив еще одного украинского защитника.

Операция началась с удара FPV-дронов по тепловозу, где прятались оккупанты. После возгорания локомотива шестеро российских военных попытались убежать. Пятеро из них были уничтожены.

Один из россиян получил ранение и притворился мертвым, но это не сработало, поэтому он был вынужден впоследствии сдаться в плен.

Его направили дронами к украинским позициям, где операторы ССО эвакуировали пленного с помощью HUMVEE.

"Если можно обменять его на кого-то из наших пацанов, не рискуя слишком, то почему бы этого не сделать" — командир группы "Правый", который вместе с побратимами вывозил пленного.

Напомним, что ВСУ уничтожили расчет ОТРК "Искандер" РФ. Расследователи установили личности ликвидированных оккупантов.

Также сообщалось, что моряки ВМС ВСУ уничтожили катер Черноморского флота РФ, перевозивший российский десант у берегов Херсонской области.